Στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2027 για την πρώτη κατοικία σε 228 χωριά – οικισμούς των Τρικάλων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γραμματεας Π.Ε. Κώστας Σκρέκας, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγό.
Η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των νέων και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, συνιστούν τον πυρήνα της πολιτικής των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται την ελληνική κοινωνία και δίνει πρακτικές λύσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, χωρίς να διακινδυνεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ για 228 χωριά των Τρικάλων, με τις οικογένειες που διαμένουν σε πρώτη κατοικία να ωφελούνται με μείωση 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027. Η ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνεται στην περιφέρεια και την προσπάθεια να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στις τοπικές κοινότητες.
Το συνολικό πλαίσιο πολιτικών υπογραμμίζει την κατεύθυνση για μια ανάπτυξη που δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά αγγίζει κάθε πολίτη, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.
Δείτε τη λίστα με τα χωριά που εντάσσονται στο μέτρο σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία:
|Γεωγραφικός κωδικός
|Οικισμός
|Πληθυσμός (απογραφή 2021)
|ΔΗΜΟΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|2312601010102
|Απόστολοι,οι
|377
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601010103
|Περδικορράχη,η
|78
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020101
|Μεγαλοχώριον,το
|1362
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020201
|Λόγγος,ο
|303
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020301
|Πατουλιά,η
|452
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020401
|Χρυσαυγή,η
|334
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030101
|Βαλτινόν,το
|572
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030201
|Δενδροχώριον,το
|498
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030202
|Εξάλοφος,ο
|131
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030203
|Ματσουκιώτικα,τα
|120
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030301
|Κάτω Ελάτη,η
|144
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030302
|Αμμουδιά,η
|71
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030303
|Μέλιγος,ο
|99
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030401
|Φωτάδα,η
|307
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040101
|Πρίνος,ο
|403
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040102
|Ανταλλάξιμα,τα
|84
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040201
|Γενέσιον,το
|282
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040301
|Γοργογύριον,το
|423
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040302
|Δίλοφον,το
|49
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040401
|Ξυλοπάροικον,το
|229
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040402
|Κόρη,η
|9
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040501
|Πρόδρομος,ο
|410
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601050201
|Αγία Κυριακή,η
|283
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601050301
|Γλίνος,ο
|469
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060101
|Παλαιόπυργος,ο
|762
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060102
|Κοκκόνα,η
|10
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060201
|Αγρελιά,η
|144
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060301
|Αρδάνιον,το
|325
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060401
|Ζηλευτή,η
|386
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060601
|Κρηνίτσα,η
|540
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060701
|Λιόπρασον,το
|96
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060702
|Λαγκαδιά,η
|49
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070101
|Ρίζωμα,το
|793
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070201
|Ελληνόκαστρον,το
|82
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070301
|Πλάτανος,ο
|515
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070401
|Ράξα,η
|543
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070402
|Χαϊδεμένη,η
|71
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070501
|Σπαθάδες,οι
|171
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070502
|Άγιος Νικόλαος,ο
|37
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080101
|Κεφαλόβρυσον,το
|779
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080201
|Διαλεκτόν,το
|582
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080301
|Διπόταμος,ο
|176
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080302
|Ρόγκια,τα
|198
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080401
|Μέγα Κεφαλόβρυσον,το
|790
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080501
|Μεγάρχη,η
|667
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080502
|Καλονέριον,το
|148
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080503
|Ουρανός,ο
|36
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010102
|Αγία Παρασκευή,η
|75
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010103
|Βιτουμάς,ο
|126
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010201
|Αύρα,η
|299
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010202
|Νέα Ζωή,η
|79
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010301
|Βλαχάβα,η
|171
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010401
|Διάβα,η
|648
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010402
|Κορομηλιά,η
|0
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010501
|Καστράκιον,το
|1023
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010601
|Κρύα Βρύση,η
|117
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010602
|Τριφύλλια,τα
|50
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010701
|Μεγάλη Κερασέα,η
|82
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010702
|Μουργκάνη,η
|53
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010801
|Ορθοβούνιον,το
|66
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010901
|Σαρακήνα,η
|335
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020101
|Καλλιρρόη,η
|54
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020201
|Αγία Παρασκευή,η
|27
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020301
|Ανθούσα,η
|11
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020401
|Κατάφυτον,το
|31
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020402
|Μηλέα,η
|12
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020501
|Κρανέα,η
|21
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020502
|Δολιανά,τα
|30
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020503
|Κονάκια,τα
|10
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020601
|Πολυθέα,η
|3
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020701
|Στεφάνιον,το
|0
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020801
|Χαλίκιον,το
|19
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030101
|Βασιλική,η
|1183
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030102
|Άγιοι Θεόδωροι,οι
|30
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030201
|Θεόπετρα,η
|516
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030301
|Περιστέρα,η
|149
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040101
|Καστανέα,η
|136
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040102
|Μηλότοπος,ο
|14
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040201
|Αμάραντον,το
|58
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040301
|Αμπελοχώριον,το
|70
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040401
|Ελάφιον,το
|177
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040501
|Καλομοίρα,η
|170
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040601
|Ματονέριον,το
|31
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050101
|Κλεινόν,το
|158
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050102
|Αμπέλια,τα
|110
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050103
|Μπάσια,η
|20
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050104
|Χρύσινο,το
|32
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050201
|Αηδών,η
|70
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050301
|Γλυκομηλέα,η
|156
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050401
|Καλογριανή,η
|84
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050501
|Παλαιοχώριον,το
|78
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050601
|Χρυσομηλέα,η
|481
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060101
|Παναγία,η
|187
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060102
|Κουτσούφλιανη,η
|9
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060201
|Κορυδαλλός,ο
|104
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060301
|Μαλακάσιον,το
|134
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060401
|Πεύκη,η
|67
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060501
|Τρυγών,η
|110
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060502
|Ανάληψη,η
|4
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070101
|Κονισκός,ο
|97
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070102
|Καλοχώριον,το
|88
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070201
|Γερακάριον,το
|85
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070301
|Καλλιθέα,η
|32
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070401
|Λογγά,η
|113
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070501
|Μαυρέλιον,το
|119
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070502
|Αχελινάδα,η
|73
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070601
|Φλαμπουρέσιον,το
|90
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070602
|Αγία Τριάς,η
|8
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070701
|Φωτεινόν,το
|192
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080101
|Ασπροκκλησιά,η
|405
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080102
|Κερασούλα,η
|16
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080103
|Ψήλωμα,το
|58
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080201
|Αγιόφυλλον,το
|344
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080301
|Αγναντιά,η
|250
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080302
|Σταγιάδες,οι
|57
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080401
|Αχλαδέα,η
|66
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080402
|Θεοτόκος,η
|66
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080501
|Γάβρος,ο
|149
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080502
|Άγιος Δημήτριος,ο
|95
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080601
|Κακοπλεύριον,το
|125
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080602
|Ξηρόκαμπος,ο
|183
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080701
|Οξύνεια,η
|356
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080702
|Μύκανη,η
|8
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080801
|Σκεπάριον,το
|145
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010201
|Άγιος Βησσαρίων,ο
|538
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010301
|Άγιος Προκόπιος,ο
|69
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010401
|Κοτρώνιον,το
|278
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010402
|Λογγιαί,αι
|44
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010501
|Κάτω Παλαιοκαρυά,η
|69
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010502
|Άνω Παλαιοκαρυά,η
|16
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010503
|Μέση Παλαιοκαρυά,η
|21
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010601
|Πετροχώριον,το
|84
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010701
|Ροποτόν,το
|88
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010702
|Άγιος Δημήτριος,ο
|20
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010703
|Άγιος Ιωάννης,ο
|58
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010704
|Λογγιές,οι
|14
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010705
|Παναγία,η
|35
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010706
|Πολυθέα,η
|18
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010707
|Τσεκούρα,η
|16
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020101
|Ελάτη,η
|360
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020102
|Άγιος Γεώργιος,ο
|11
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020103
|Βλατανέοι,οι
|0
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020104
|Βλάχα,η
|5
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020105
|Λιπιότα,η
|7
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020106
|Ξυλοχώριον,το
|12
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020201
|Άγιος Νικόλαος,ο
|17
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020301
|Αθαμανία,η
|26
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020401
|Βροντερόν,το
|65
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020501
|Γαρδίκιον,το
|82
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020502
|Παλαιοχώριο,το
|58
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020601
|Δέση,η
|29
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020602
|Βακάριον,το
|18
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020603
|Φορτώσι,το
|8
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020701
|Δροσοχώριον,το
|16
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020801
|Καλόγηροι,οι
|146
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020901
|Νεραϊδοχώρι,το
|191
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603021001
|Περτούλιον,το
|100
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603021101
|Πύρρα,η
|48
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030101
|Λυγαριά,η
|445
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030201
|Γόμφοι,οι
|819
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030301
|Δροσερόν,το
|384
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030401
|Μουριά,η
|518
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030501
|Παλαιομονάστηρον,το
|948
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030601
|Πηγή,η
|986
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040101
|Μυρόφυλλον,το
|81
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040102
|Άγιος Γεώργιος,ο
|23
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040103
|Γκολφάριον,το
|36
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040104
|Γλίστρα,η
|19
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040105
|Καραβδαίικα,τα
|10
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040106
|Μηλότοπος,ο
|5
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040107
|Μπουρνιάς,ο
|32
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040108
|Πύργος,ο
|20
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040109
|Φτέρη,η
|5
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050101
|Νεράιδα,η
|25
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050102
|Λαφίνα,η
|11
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050201
|Αρματολικόν,το
|103
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050202
|Γράβος,ο
|4
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050203
|Λεφαίικα,τα
|0
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050301
|Κορυφή,η
|61
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050401
|Παχτούριον,το
|35
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050402
|Αετός,ο
|7
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060101
|Φήκη,η
|1136
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060201
|Ελευθεροχώριον,το
|391
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060301
|Παραπόταμος,ο
|154
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060302
|Βαλαμάνδριον,το
|117
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060303
|Λιλή,η
|134
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060401
|Πιάλεια,η
|637
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060501
|Φιλύρα,η
|327
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070101
|Στουρναραίικα,τα
|376
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070102
|Άγιος Κωνσταντίνος,ο
|15
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070103
|Ισιώματα,τα
|34
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070104
|Καλλιθέα,η
|44
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070105
|Καρυές,οι
|10
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070106
|Καστανέα,η
|8
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070107
|Παλαιοχώρι,το
|37
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070108
|Ψάρρο,το
|18
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070201
|Βαθύρρευμα,το
|52
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070301
|Βαλκάνον,το
|42
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070302
|Ζωγραφαίικα,τα
|7
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070303
|Παναγιωταίικα,τα
|9
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070401
|Λιβαδοχώριον,το
|14
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070501
|Μεσοχώρα,η
|157
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070502
|Εξοχή,η
|0
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070503
|Σπίτια,τα
|20
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070601
|Μοσχόφυτον,το
|25
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070602
|Λεπτοκαρυά,η
|4
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070603
|Ορεινή,η
|3
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070604
|Πλατανάκια,τα
|8
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070701
|Νέα Πεύκη,η
|41
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070801
|Παράμερον,το
|15
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070901
|Πολυνέριον,το
|47
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070902
|Παναγία,η
|21
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010201
|Αχλαδοχώριον,το
|80
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010301
|Γριζάνον,το
|1190
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010401
|Διάσελλον,το
|230
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010501
|Ζάρκος,ο
|956
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010601
|Κεραμίδιον,το
|262
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010701
|Παναγίτσα,η
|213
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010801
|Πηνειάς,η
|239
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020201
|Γεωργανάδες,οι
|312
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020301
|Κλοκοτός,ο
|435
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020401
|Κρήνη,η
|634
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020501
|Πετρωτόν,το
|686
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030101
|Ταξιάρχαι,οι
|750
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030201
|Νομή,η
|315
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030301
|Πετρόπορος,ο
|371
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030401
|Σερβωτά,τα
|396
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030501
|Φανερωμένη,η
|336
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
