Στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2027 για την πρώτη κατοικία σε 228 χωριά – οικισμούς των Τρικάλων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γραμματεας Π.Ε. Κώστας Σκρέκας, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγό.

Η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των νέων και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, συνιστούν τον πυρήνα της πολιτικής των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται την ελληνική κοινωνία και δίνει πρακτικές λύσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, χωρίς να διακινδυνεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ για 228 χωριά των Τρικάλων, με τις οικογένειες που διαμένουν σε πρώτη κατοικία να ωφελούνται με μείωση 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027. Η ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνεται στην περιφέρεια και την προσπάθεια να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στις τοπικές κοινότητες.

Το συνολικό πλαίσιο πολιτικών υπογραμμίζει την κατεύθυνση για μια ανάπτυξη που δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά αγγίζει κάθε πολίτη, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τη λίστα με τα χωριά που εντάσσονται στο μέτρο σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία: