Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου και 6:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Σοφία Γιαννούλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Άννα και Σπύρος Αγναντής
Αργύρης Γιαννούλης
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:00 μ.μ.
ΣΗΜ: Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.
