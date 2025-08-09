Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου και 6:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Σοφία Γιαννούλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Άννα και Σπύρος Αγναντής

Αργύρης Γιαννούλης

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6:00 μ.μ.

ΣΗΜ: Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.