Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων εκπροσωπεί 20 χωριά της Αργιθέας και διακονεί εδώ και 45 χρόνια την Δημοτική Παράδοση της Αργιθέας. Αυτό που έκαναν για πολλά χρόνια οι πρόγονοί μας, ο ένας να μεταδίδει στον άλλον την Πολιτιστική μας Παράδοση, το χορό, το τραγούδι,, τα ήθη και έθιμα μας το κάνει ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων με επιτυχία και προβάλλει το όνομα της ΑΡΓΙΘΕΑΣ και του Νομού Τρικάλων, όπου είμαστε μόνιμοι κάτοικοι.

Η Παράδοση ό,τι το πολυτιμότερο έχουμε, μας δένει με το παρελθόν και μέσα από αυτή γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Οι Δημοτικοί χοροί και τα τραγούδια είναι αναπόσπαστο μέρος της Παράδοσής μας και δεν πρέπει να τα απαρνηθούμε, γι’αυτό ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων αγωνίζεται για να τα διατηρήσει, οργανώνοντας το 3ο ΦΕΣΤΙΒΆΛ Παραδοσιακών χορών

στις 5 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ στην πλατεία Παλαιού Δεσποτικού. Θα απολαύσουμε χορούς και τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Θα μας ταξιδέψει στην περιοχή της ΑΡΓΙΘΕΑΣ μέσα από την σύντομη ομιλία της η Πρόεδρος του Συλλόγου. Την επιμέλεια της όλης εκδήλωσεις έχει η κ. Έλλη Τσιρογιάννη

Στο 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών θα συμμετέχουν (8) κορυφαίοι Σύλλογοι θα μας παρουσιάσουν μια πανδαισία χορών..

Οι Σύλλογοι που συμμετέχουν είναι:

Σύλλογος Αργιθεατών Ν Τρικάλων ( χοροί της Αργιθέας) Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων (Χοροί Θεσσαλίας- Καραγκούνηδες) ΕξωραΪστικός – Μορφωτικός Όμιλος Βασιλικής Ευξεινος Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών Ν. Τρικάλων (Χοροί του Πόντου) Κέντρο χορού Ν. Τρικάλων ‘’ΤΡΙΚΚΗ’’

6, Πολιτιστικός – Επιμορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου

Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων (Χοροί της Ηπείρου)

8.Χορευτικός Όμιλος Ν. Τρικάλων (ΧΟΤ )

Είστε όλοι καλεσμένοι σε μια μοναδική εκδήλωση με πολύχρωμες φορεσιές και ηχοχρώματα. Για να Πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση βοήθησαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ο Δήμος Τρικκαίων ,με την υποστήριξη του Δήμου Αργιθέας και οι χορηγοί της εκδήλωσης.

Σας περιμένουμε!!! Μη λείψει κανείς!!! Δεν θα χάσετε !!! Θα γίνει ένα μεγάλο Αντάμωμα.

Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Έλλη Τσιρογιάννη

Πρόεδρος Αργθεατών Τρικάλων