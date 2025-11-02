Σε περιοδεία στη Μαγνησία βρίσκεται από το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης , ο οποίος επισκέπτεται περιοχές που έχουν πληγεί από την πρόσφατη εμφάνιση ευλογιάς στα αιγοπρόβατα .

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε σε κτηνοτροφική μονάδα στον Ριζόμυλο, η οποία έχει σφραγιστεί μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων της ασθένειας. Εκεί, συνομίλησε με κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι περιέγραψαν την τεράστια οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί και την απόγνωσή τους, καθώς –όπως τονίζουν– δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις για το χαμένο ζωικό τους κεφάλαιο.

Οι παραγωγοί εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του κλάδου, αναφέροντας ότι πολλοί βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, καθώς οι απώλειες σε ζώα και εισόδημα είναι ανυπολόγιστες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου για την πορεία της ασθένειας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ενώ συζήτησε και για το πρόγραμμα εμβολιασμού. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει υποστηρίξει δημόσια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Η επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδείας του στη Θεσσαλία, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών που δοκιμάζονται από αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία χρόνια.

O κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε νωρίτερα τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός είναι εκτός τόπου και χρόνου, ενώ ξεκαθάρισε ότι πρέπει να λειτουργει ο ΕΛΓΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ σωστα με διαφάνεια και αξιοκρατεία, ώστε οι αποζημιώσεις να φτάνουν χωρίς καθυστερήσεις και εκεί που πρέπει τη σωστή ώρα. Βλέπουμε μεγάλο πρόβλημα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. “Η γαλάζια συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η γαλάζια συμμορία δεν πάει στην Δικαιοσύνη. Για εμάς προτεραιότητα είναι η πολιτική αλλαγή” είπε.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: