Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 27 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:
1η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- Δευτέρα (27/10/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Αγρελιά – Διάσελλο – Αχλαδοχώρι.
- Τετάρτη (29/10/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό.
- Πέμπτη (30/10/2025) και τις ώρες 18:00΄- 01:00΄: Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ. Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία.
- Παρασκευή (31/10/2025) και τις ώρες 18:00΄- 00:00: Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση.
- Σάββατο (01/11/2025) και τις ώρες 08:00΄- 14:00’: Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.
2η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- Δευτέρα (27/10/2025) και τις ώρες 18:00΄– 01:00΄: Μηλότοπος – Ελάφι – Καλομοίρα – Ματωνέρι – Αμπελοχώρι – Καστανιά – Τριφύλια – Κρύα Βρύση.
- Τετάρτη (29/10/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00’: Αγ. Δημήτριος – Ξηρόκαμπος – Οξύνεια – Αγναντιά – Σταγιάδες – Κακοπλεύρι – Αγιόφυλλο.
- Πέμπτη (30/10/2025) και τις ώρες 08:00΄ – 15:00΄: Μεγ. Κερασιά – Ορθοβούνι – Τρυγώνα – Ανάληψη – Πεύκη – Κορυδαλλός – Παναγία – Μαλακάσι.
- Παρασκευή (31/10/2025) και τις ώρες 08:00΄ – 15:00: Καστανιά – Αμάραντος – Στεφάνι – Δολιανά – Κρανιά – Καλλιρόη – Πολυθέα.
- Κυριακή (01/11/2025) και τις ώρες 18:00’ – 00:00’: Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Αγία Παρασκευή – Μηλιά – Κατάφυτο – Ανθούσα – Χαλίκι.
