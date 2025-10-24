Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο επισκέφθηκαν μέλη και φίλοι του Σωματείου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.Η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη έγινε στο πλαίσιο επίδοσης του εκδοθέντος τόμου των πρακτικών μουσικολογικής ημερίδας με τίτλο “Ωδή ευχαριστήριος” που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024 στα Τρίκαλα και ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια Αρχιερωσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Υπ. Δρ. Α.Π.Θ. Αθανάσιος Γ. Δημητρίου προσέφερε στον Πατριάρχη τον τόμο των πρακτικών που εκδόθηκε με τη συνδρομή του Άρχοντα Πρωτέκδικου της Μ.τ.Χ.Ε. κυρ. Χαράλαμπου Σιούφα, μία αγιογραφημένη εικόνα του Αγίου Οικουμενίου, βιβλία και τοπικά προϊόντα ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ιεροψαλτική κοινότητα.

Στο τέλος της συνάντησης η οποία, κατά ευτυχή συγκυρία, συνέπεσε με την 34η επέτειο της εκλογής του κ. Βαρθολομαίου ως Πατριάρχου (22 Οκτωβρίου 1991) οι ψάλτες έψαλλαν ειδικό τροπάριο για την περίσταση, το οποίο συνέγραψε ο θεολόγος και ταμίας του Σωματείου Ευθύμιος Σπύρου.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αρχιμ. Κωνσταντίνος Δεληχρήστος, ο γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης πρωτοπρ. Γεώργιος Γραδούλας, οι ιεροψάλτες Νικόλαος Μακρής και Γεώργιος Αρκομάνης καθώς και η οικογένεια του προέδρου.

Στο περιθώριο της επίσκεψης υπήρξαν επίσης επαφές του προέδρου και των μελών με Αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αρχιμ. Βοσπόριο Μαγκαφά και τον Αρχιμανδρίτη της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως Λάζαρο Θεοδοσίου.