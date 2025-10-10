Ξεκίνησε την Πέμπτη 9/10/2025, η διαδικασία των Εσωκομματικών Εκλογών της Παράταξης μας, με την κατάθεση Υποψηφιοτήτων των Συνέδρων.

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. Τρικάλων, την Πέμπτη 16/10/2025 και ώρα 19:00.

Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. Τρικάλων θα δέχεται την κατάθεση των υποψηφιοτήτων Συνέδρων, κάθε απόγευμα από τις 18:30 έως τις 20:30 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας (Ασκληπιού 20, 2ος όροφος).

Ενημέρωση και λεπτομέρειες, για το δικαίωμα υποψηφιότητας και τα έγγραφα που απαιτούνται θα τα βρείτε ανοίγοντας το παρακάτω link με την σχετική Εγκύκλιο.

https://ekloges.nd.gr/

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΔΗΜ.Τ.Ο. (ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ).

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τα παραπάνω Όργανα θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρωθεί ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. Τρικάλων την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00.

Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. Τρικάλων, θα δέχεται και πάλι την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τα Όργανα της Δ.Ε.Ε.Π. & ΔΗΜ.Τ.Ο. Προέδρων και μελών κάθε απόγευμα από τις 18:30 έως τις 20:30 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας (Ασκληπιού 20, 2ος όροφος).

Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλήνιας οργάνωσης που υπάγονται στην Γραμματεία Οργανωτικού θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πανελλήνιας Οργάνωσης και του καταστατικού του κόμματος.

Ενημέρωση για τις Εγκυκλίους των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την επιλογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας , την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία θα βρείτε ανοίγοντας το παρακάτω link: https://ekloges.nd.gr/ .