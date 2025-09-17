Το CVE-2025-21043 αναφέρθηκε από την εφαρμογή WhatsApp με τον ίδιο τρόπο όπως το CVE-2025-55177, το οποίο επηρέασε το iPhone της Apple και επισημάνθηκε τον περασμένο μήνα. Η Samsung αναφέρει ότι «ενημερώθηκε ότι υπάρχει “παραθυράκι ασφαλείας” για αυτό το ζήτημα».

Η ευπάθεια μνήμης σε μια βιβλιοθήκη ανάλυσης εικόνων ανοίγει την πόρτα σε επιτιθέμενους για την εξ αποστάσεως εκτέλεση κακόβουλου κώδικα σε συσκευές. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτό επηρεάζει και άλλα προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων ή μόνο το WhatsApp. Ωστόσο, με 3 δισεκατομμύρια χρήστες, το WhatsApp είναι εγκατεστημένο σε σχεδόν όλα τα τηλέφωνα Galaxy και έτσι ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός συσκευών βρίσκονται υπό απειλή.

Η Samsung αναφέρει ότι ο κίνδυνος είναι μια «εξω-οριακή εγγραφή στο libimagecodec.quram», ένα λογισμικό διαχείρισης εικόνων τρίτων κατασκευαστών που έχει προκαλέσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του Project Zero της Google για θέματα ασφάλειας. Η απειλή αποκαλύφθηκε στις 13 Αυγούστου και επηρεάζει τα Android 13, 14, 15 και 16.

«Τόσο η Samsung όσο και η WhatsApp έχουν κυκλοφορήσει ενημερώσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος», επιβεβαιώνει η Nivedita Murthy της Black Duck. «Αυτή η πρόσφατα εντοπισμένη ευπάθεια μπορεί να αξιοποιηθεί για να αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή ενός χρήστη και στα αποθηκευμένα δεδομένα του».

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ευπάθεια έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμη. Δυστυχώς, η πρόκληση για τη Samsung είναι ότι, ενώ η εφαρμογή της επιδιόρθωσης είναι επείγουσα, οι χρήστες πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους. Σε αντίθεση με την ενημέρωση για όλους, παντού, του Pixel ή του iPhone, δεν είναι τόσο απλό με την κυκλοφορία του Galaxy ανά μοντέλο, περιοχή και πάροχο.