Οι αστρονόμοι της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας έχουν εντοπίσει αρκετές πιθανές ζώνες πρόσκρουσης, με την περιοχή υψηλότερης πιθανότητας να βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Αυτή η ανακάλυψη έχει οδηγήσει σε αυξημένες προσπάθειες παρακολούθησης και συζητήσεις σχετικά με στρατηγικές αμυντικής προστασίας του πλανήτη.

Η απειλή του αστεροειδούς και το χρονοδιάγραμμα της ανακάλυψής του

Ο αστεροειδής 2023 DW εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023 από αστρονόμους στο Αστεροσκοπείο Purple Mountain στην Κίνα. Αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως αντικείμενο κοντά στη Γη (NEO), αλλά περαιτέρω παρατηρήσεις αποκάλυψαν την ανησυχητική τροχιά του και ότι πιθανότατα αυτή διασταυρώνεται με τη Γη.

Με εκτιμώμενη διάμετρο περίπου 160 μέτρων, αυτός ο αστεροειδής εμπίπτει στην κατηγορία των «δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών» που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές σε μια περιοχή.

Όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά, οι επιστήμονες του έδωσαν βαθμολογία 1 στην κλίμακα Torino, που σημαίνει «μια συνηθισμένη ανακάλυψη για την οποία προβλέπεται ότι θα περάσει κοντά από τη Γη χωρίς να αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο». Ωστόσο, καθώς έγιναν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα, η εκτίμηση κινδύνου ανανεώθηκε.

Η τρέχουσα εκτίμηση του δίνει βαθμολογία 2 στην κλίμακα Torino, που σημαίνει «μια ανακάλυψη που απαιτεί την προσοχή των αστρονόμων», αλλά με σχετικά χαμηλή πιθανότητα πρόσκρουσης, περίπου 1 στις 670.

Οι προσπάθειες παρακολούθησης συντονίστηκαν μέσω του Διεθνούς Δικτύου Προειδοποίησης για Αστεροειδείς (IAWN), συνδυάζοντας παρατηρήσεις από πολλαπλά τηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο. Η τροχιά του αστεροειδούς διασταυρώνεται με την τροχιά της Γης κατά τη διάρκεια της 2,8 ετούς διαδρομής του γύρω από τον Ήλιο, δημιουργώντας περιοδικά παράθυρα όπου η σύγκρουση γίνεται θεωρητικά πιθανή.

Πιθανές τοποθεσίες πρόσκρουσης και συνέπειες

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει αρκετές πιθανές τοποθεσίες πρόσκρουσης για τον αστεροειδή 2023 DW, με την περιοχή υψηλότερης πιθανότητας να βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 1.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Ζηλανδίας. Εάν ο αστεροειδής προσκρούσει σε αυτήν την περιοχή, είναι πιθανό να προκαλέσει ένα ισχυρό τσουνάμι που θα επηρεάσει τις ακτές σε ολόκληρη τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Δευτερεύουσες πιθανές περιοχές πρόσκρουσης περιλαμβάνουν τμήματα του Ινδικού Ωκεανού και απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής Ασίας, αν και η πιθανότητα πρόσκρουσης σε αυτές τις περιοχές είναι σημαντικά χαμηλότερη. Ο «διάδρομος πρόσκρουσης» – η διαδρομή στην επιφάνεια της Γης όπου ενδέχεται να προσκρούσει ο αστεροειδής – έχει περιοριστεί σημαντικά από τις αρχικές παρατηρήσεις, αλλά εξακολουθεί να εκτείνεται σε αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα.

Αν και ο κίνδυνος από τον αστεροειδή 2023 DW παραμένει σχετικά χαμηλός, η επιστημονική αναγνώριση συγκεκριμένων πιθανών σημείων πρόσκρουσης αποτελεί σημαντική πρόοδο στις δυνατότητες άμυνας του πλανήτη μας και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς επένδυσης σε τεχνολογίες ανίχνευσης και εκτροπής αστεροειδών.