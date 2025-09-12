Σαλάτα με πλιγούρι

Υλικά :

1 φλιτζανάκι του καφέ πλιγούρι (αν γίνει μεγαλύτερη ποσότητα θα βάλετε παραπάνω),

καλαμπόκι,

ντομάτα,

κρεμμύδι,

αγγούρι,

πιπεριές χρωματιστές,

μαϊντανό,

παξιμαδάκια,

λάδι,

ρίγανη,

αλάτι,

ξύδι μπαλσάμικο.

Εκτέλεση :

Μουσκεύουμε το πληγούρι με ζεστό νερό και το αφήνουμε να φουσκώσει 3/4 περιπου. Κόβουμε όλα τα λαχανικά στην σαλατιέρα μας. Σουρώνουμε το πληγούρι και το βάζουμε και αυτό, κοβουμε τα παξιμαδακια στα δύο και τα βάζουμε στην σαλάτα, ρίχνουμε το λάδι και το αλάτι και ραντίζουμε με το ξύδι.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαρία Καλοκάθη.