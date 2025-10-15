Μετά από μήνες αποχής, μπορούμε να ξαναφέρουμε τη ρετινόλη σιγά σιγά στη βραδινή μας ρουτίνα.

Το καλοκαίρι αφήσαμε για λίγο στην άκρη κάποια skincare προϊόντα και… όχι άδικα. Ο ήλιος, η θάλασσα και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αγαπούν ιδιαίτερα τα «δυνατά» συστατικά. Τους ζεστούς μήνες προτιμάμε τα πιο ήπια, καταπραϋντικά προϊόντα, για να προστατεύσουμε τον δερματικό μας φραγμό και να μην επιβαρύνουμε το δέρμα μας με επιπλέον στρες.

Κι όμως, τώρα που σιγά-σιγά τα φύλλα θα αρχίσουν να κιτρινίζουν -εντάξει έχουμε λίγο καιρό ακόμα- και η μέρα θα μικραίνει, είναι η κατάλληλη στιγμή να τους δώσουμε ξανά τον χώρο που τους αξίζει. Σαν φίλοι που επιστρέφουν από διακοπές, ένα-ένα μπαίνουν πάλι στη ρουτίνα μας.

Ρετινόλη & ρετινοειδή

FREZYDERM, FACE SERUM RETINOL

Η βασίλισσα της ανανέωσης. Μετά από μήνες αποχής, μπορούμε να την ξαναφέρουμε σιγά σιγά στη βραδινή μας ρουτίνα. Θα μας χαρίσει πιο λεία υφή, θα βοηθήσει στις λεπτές γραμμές και θα δώσει στο δέρμα αυτή την αίσθηση «fresh start».

Οξέα AHA & BHA

JULIETTE ARMAND – AHA PREPARATOR LOTION

Το γλυκολικό, το γαλακτικό και το σαλικυλικό οξύ… είναι μικροί «καθαριστές» που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα, φωτίζουν και ξεμπλοκάρουν τους πόρους της επιδερμίδας. Τα χρησιμοποιούμε με μέτρο και πάντα βράδυ, για να ξαναβρεί η επιδερμίδα τη λάμψη που της στέρησε ο ήλιος.

Βιταμίνη C

LA ROCHE-POSAY, PURE VITAMIN C10

Ναι, η Βιταμίνη C έχει σταθερή θέση χειμώνα-καλοκαίρι. Θα τη χαρακτηρίζαμε ως την πιο χαρούμενη νότα στο πρωινό μας skincare. Είναι αντιοξειδωτική, δυναμωτική και ιδανική για να ενισχύσει την προστασία από τις ελεύθερες ρίζες. Κάτω από το αντηλιακό είναι το απόλυτο power couple.

Νιασιναμίδη

TRIMAY, NIACINAMIDE MELAZERO VITA BLANC CREAM

Η νιασιναμίδη είναι σαν ήρεμη δύναμη, που ταιριάζει με όλους. Ισορροπεί, μειώνει κοκκινίλες και ενισχύει τον δερμαικό φραγμό. Αν το δέρμα σου «γκρινιάζει» μετά το καλοκαίρι, αυτή θα το κατευνάσει.

Ενισχυτικά φραγμού (ceramides, πεπτίδια, υαλουρονικό)

KIEHL’S,MICRO-DOSE ANTI-AGING RETINOL SERUM WITH CERAMIDES AND PEPTIDE

Δεν τα σταματήσαμε ποτέ πραγματικά, αλλά τώρα τα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο για να στηρίξουν τα πιο ισχυρά actives. Είναι σαν «μαξιλάρι» που σε προστατεύει όταν δοκιμάζεις κάτι καινούργιο.