Ραγδαίες εξελίξεις για Facebook: Κλήθηκε να καταθέσει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας γνωστοποίησε σήμερα ότι κάλεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των κολοσσών του Διαδικτύου Facebook Inc, Alphabet Inc and Twitter Inc να καταθέσουν σε μια ακροαματική διαδικασία που θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου με αντικείμενο την προστασία των δεδομένων των χρηστών.