Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της συνοικίας της Ανθούπολης της Λάρισας μεταξύ ομάδας νεαρών.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε από περιοίκους για σοβαρό επεισόδιο βίας και έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε απίστευτες εικόνες, καθώς όπως δήλωσαν λίγο μετά – αλληλοκατηγορούμενοι – οι νεαροί, στη «μάχη» χρησιμοποιήθηκαν από μαχαίρια, μέχρι κλειδιά, αλλά και ένας… κάδος απορριμμάτων!

Συνολικά ενεπλάκησαν πέντε άτομα, τρεις άντρες και δύο γυναίκες, με το ένα άτομο να καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από τα άλλα τέσσερα και τους καταγγελλόμενους να απαντούν επίσης πως δέχθηκαν επίθεση από αυτόν!

Εν τέλει οι πέντε οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο το οποίο ανέβαλε τη δίκη για τις 5 Σεπτεμβρίου, ώστε να αποφανθούν οι ιατρικές γνωματεύσεις για το εάν και κατά πόσο ισχύουν τα όσα υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι. Άτομα που κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, είναι γνωστά στις αρχές.

