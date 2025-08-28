«Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες», τόνισε -μεταξύ άλλων- σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, καθώς έγινε γνωστό το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη.

Ο πατέρας και θείος των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, τοποθετήθηκε για το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο αναφέρει ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις λόγω της σύγκρουσης, αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης, ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες» έγραψε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στην κατάθεση του παραιτηθέντα αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου. «Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει -μεταξύ άλλων- και το σενάριο μεταφοράς (εύφλεκτου) φορτίου στη δεύτερη καμπίνα.

Για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες, για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr