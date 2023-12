Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την Πρωτοχρονιά και καθημερινά οι περισσότερες από εμάς δίνουμε το παρών σε διάφορα εορταστικά events και φιλικά-οικογενειακά τραπέζια.

Το αλκοόλ και το φαγητό πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο και κακά τα ψέματα, όλες θα θέλαμε ένα ποτήρι κρασί ή ένα δροσιστικό cocktail μετά από μια κουραστική ημέρα στο γραφείο.

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζει τη γεύση του κρασιού είναι η θερμοκρασία. Τα λευκά κρασιά συνηθίζεται να σερβίρονται παγωμένα και τα κόκκινα σε θερμοκρασία δωματίου.

Δυστυχώς όμως στα περισσότερα σπίτια, τα λευκά κρασιά τείνουν να σερβίρονται πολύ κρύα και αντίστοιχα τα κόκκινα πολύ ζεστά. Σερβίροντας το κρασί στην κατάλληλη θερμοκρασία το βοηθάς να αναδείξει τέλεια τη γεύση και το άρωμά του.

Λευκά κρασιά