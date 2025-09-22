Επιθετικός εμφανίστηκε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν , ο οποίος σημείωσε τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Ρώσος ηγέτης έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με τα μόνιμα μέλη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θα απαντήσει στις απειλές «όχι με λόγια αλλά με δύναμη». «Η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιεσδήποτε στρατηγικές απειλές, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με στρατιωτικο-τεχνικά μέτρα», δήλωσε ο Πούτιν.

Προειδοποίησε για την κατάρρευση της στρατηγικής σταθερότητας, χαρακτήρισε το τέλος της αναστολής της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς ως «αναγκαστικό βήμα», αλλά επιμένει ότι η κίνηση της Μόσχας θα μπορούσε ακόμα να ανοίξει την πόρτα για διάλογο με την Ουάσινγκτον.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με ένα ζήτημα εξαιρετικά ζωτικής, θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, της κυριαρχίας της Ρωσίας και, χωρίς υπερβολή, για τη διασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας γενικότερα. Αναφέρομαι στην κατάσταση στον τομέα της στρατηγικής σταθερότητας. Δυστυχώς, συνεχίζει να επιδεινώνεται», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα των καταστροφικών βημάτων της Δύσης, τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα έχουν υπονομευτεί σημαντικά. «Οι καταστροφικές ενέργειες της Δύσης έχουν βλάψει σοβαρά τα θεμέλια του διαλόγου μεταξύ των πυρηνικών κρατών», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι το σύστημα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα του ελέγχου των όπλων είχε καταρρεύσει. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, αυτό το σύστημα σοβιετοαμερικανικών και ρωσοαμερικανικών συμφωνιών διαλύθηκε βήμα προς βήμα στον τομέα του ελέγχου των πυρηνικών πυραύλων και των στρατηγικών αμυντικών όπλων.