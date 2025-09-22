Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ τη Δευτέρα 22/09/2025, την Τρίτη 23/09/2025 και την Τετάρτη 24/09/2025 από 07:00 έως 15:00

(Α) Τη Δευτέρα 22/09/2025

* Επί της οδού Μαβίλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την Πάροδο 7 της οδό Μαβίλη έως τη συμβολή της με την οδό Δανάης,

* Επί της οδού Ελλανίκου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ευκλή έως τη συμβολή της με την οδό Μαβίλη,

* Επί της οδού Δαναών και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δεινοκράτη έως τη συμβολή της με την οδό Μαβίλη.

* Επί της οδού Ιάσωνος και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αλεξάνδρας έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού,

* Επί της οδού Αθηνάς Εργάνης και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κορωνίδος.

(Β) Την Τρίτη 23/09/2025

* Επί της οδού Βαλαωρίτου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης,

* Επί της οδού Βαθυκλέους και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βίτωνος έως τη συμβολή της με την οδό Πόπης Καστρακίδου

* Επί της οδού Πόπης Καστρακίδου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονίας έως τη συμβολή της με την οδό Βρασίδα.

(Γ) Την Τετάρτη 24/09/2025

* Επί της οδού Θερμοπυλών και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μαραθώνος έως τη συμβολή της με την οδό Θεοδωσοπούλου,

* Επί της οδού Κολοκοτρώνη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Θεοδωσοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ηφαίστου &

* Επί της οδού Θεοδωσοπούλου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Περσεφόνης έως τη συμβολή της με την οδό Τζουμαγιάς

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες σε υπό ανέγερση οικοδομή επί της οδού Ευριπίδου και στο τμήμα από τη διασταύρωση της με την οδό Ασκληπιού έως τη διασταύρωση της με την οδό Ελευθερίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Ελευθερίας), την Δευτέρα 22/09/2025 από 07:30 έως 12:00.

– προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, για αποξήλωση – αντικατάσταση οδικού δαπέδου, από 07:30 της Δευτέρας 22/09/2025 έως και 15:30 της Τρίτης 30/09/2025, επί της οδού Στράβωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αγίων Αναργύρων και Αγίας Επίσκεψης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται όλο το 24ωρο

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών, την Τρίτη 23/09/2025 και την Τετάρτη 24/09/2025 από 08:00 έως 15:00επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σ. Παλάντζα και Σπάρτης.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες

(Α) Την Τετάρτη 24/09/2025 από 07:00 έως 12:00 επί της οδού Ζωγράφου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Βύρωνος και της οδού Καποδιστρίου.

(Β) Την Τετάρτη 24/09/2025 από 09:30 έως 15:00 επί της οδού Δεληγιώργη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Κωλέττη και της οδού Κανάρη

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες επί της οδού Σωκράτους στα Τρίκαλα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Περσεφόνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη, την Τετάρτη 24/09/2025 τις ώρες 07:00 έως 15:00.