Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από τοη οποία κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμακατηγορούμενη ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα επέμενε να πληροφορηθεί τι μεταδίδουν τα ΜΜΕ για την υπόθεσή της, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο τμήμα. Παράλληλα, σε καταθέσεις της φέρεται να αποκάλυψε το μικρό όνομα ατόμου που τη βοήθησε.

Θαμμένη μέσα σε ένα μαντρί, δίπλα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, είχε επί δύο χρόνια την ίδια της τη μητέρα η 62χρονη Newsbomb

Η δράστης έχει ζητήσει να έρθει σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της αλλά και με τον γιο της, ο οποίος μένει στην Κρήτη. Το πρωί οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, αφέθηκε ελεύθερη.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη της

Υπενθυμίζεται πως για περίπου δύο χρόνια, η 62χρονη προϊσταμένη του ΚΕΠ Οινοφύτων κρατούσε θαμμένη τη μητέρα της μέσα σε στάβλο δίπλα στο σπίτι τους, στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Το μακάβριο μυστικό αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα που προσπάθησε να παρουσιάσει ως τη μητέρα της αποκάλυψε στους αστυνομικούς την πραγματική της ταυτότητα. Σύμφωνα με μαρτυρία ανιψιού της, η 62χρονη τού είχε ζητήσει να τη βοηθήσει, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Ή με βοηθάς ή θα βάλω τέλος στη ζωή μου».

Ο λάκκος που η 62χρονη έθαψε την ίδια της την μητέρα Newsbomb

Οι συγγενείς της 91χρονης αλλά και κάτοικοι του χωριού άρχισαν να ανησυχούν καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη της ηλικιωμένης, την ώρα που η κόρη της επέμενε πως εκείνη βρισκόταν στο σπίτι. Οι υποψίες εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα, όταν διαπιστώθηκε ότι η 62χρονη χρησιμοποιούσε μια άλλη ηλικιωμένη ως «αντικαταστάτρια» της μητέρας της σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.

Η ηλικιωμένη δεν είχε εμφανιστεί για χρόνια. Η κόρη της δικαιολογούσε την απουσία της λέγοντας πως δεν βγαίνει έξω, ενώ είχε μετατρέψει το σπίτι τους σε «φρούριο» με σφραγισμένες πόρτες. Μάλιστα, κάθε φορά που περνούσε κάποιος γείτονας, έκανε πως μιλούσε στη μητέρα της, φωνάζοντας «μαμά, έρχομαι, σταμάτα», ώστε να δίνει την εντύπωση ότι εκείνη ήταν μέσα.

Λιγότερο από 2 μέτρα βάθος είχε ο λάκκος που άνοιξε η 62χρονη για να θάψει τη σορό της μητέρας της Newsbomb

Η τελευταία φορά που οι κάτοικοι είχαν δει την 91χρονη ήταν τέσσερα χρόνια πριν, σε άθλια κατάσταση, ήταν αδυνατισμένη, απεριποίητη, με σκισμένα ρούχα, πεσμένη στο πάτωμα πάνω σε ένα σεντόνι. Από τότε, η κόρη της ισχυριζόταν ότι η μητέρα της φιλοξενούνταν σε δομή για ηλικιωμένους, όμως στο χωριό όλοι είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν την αλήθεια.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1681245/eleytheri-afethike-i-62xroni-sti-voiotia