Συνελήφθη, χθες (18-09-2025) το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, μία ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας καθώς και σε βάρος μίας ακόμη ημεδαπής-ιδιοκτήτριας που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων.Ειδικότερα, μετά από καταγγελία, η συλληφθείσα κατελήφθη να διαθέτει, σε πάγκο, προς πώληση, απομιμητικά προϊόντα (-160- τεμάχια κουβερτών και -33- τεμάχια σεντονιών) που έφεραν το λογότυπο εταιρείας, τεμάχια σεντονιών) που έφεραν το λογότυπο εταιρείας.