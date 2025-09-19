Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 25», πρόκειται να διεξαχθεί για το χρονικό διάστημα από 24 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι 03 Οκτωβρίου 2025 με τη συμμετοχή των φορέων του Στρατιωτικού και Πολιτικού Τομέα σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.

Σκοπός της Άσκησης είναι ο έλεγχος της υφιστάμενης επιχειρησιακής σχεδίασης της Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) και του Συστήματος Συναγερμού, με την εξάσκηση των διαδικασιών που προβλέπεται να εφαρμοσθούν από τις Πολιτικές Δυνάμεις.

Η Άσκηση ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ –25» διεξάγεται στα πλαίσια της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων με τη συμμετοχή όλων των Υπουργείων της χώρας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Φορέας χειρισμού της Άσκησης είναι το ΓΕΕΘΑ.

Στα πλαίσια της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2025» την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού, σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπανών εκκλησιών.