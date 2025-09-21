Πώς θα διαλέξετε το καλύτερο ξυπνητήρι για τα παιδιά σας

Η ώρα που περιμένατε ένα ολόκληρο καλοκαίρι έφτασε! Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο. Πώς όμως θα ξυπνούν το πρωί για να φτάνουν εγκαίρως στην τάξη τους; Μα φυσικά με τη βοήθεια ενός καλού ξυπνητηριού.

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν διαλέξετε ένα οποιοδήποτε ξυπνητήρι για το παιδί σας, όπως οι τύποι ρολογιών, οι ειδικές ανάγκες των παιδιών, ο σχεδιασμός του ρολογιού και η ανθεκτικότητα.

Όπως αναφέρεται και στο Parents.com δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ξυπνητήρι που να ταιριάζει σε όλα τα παιδιά. Στην επιλογή ξυπνητηριού παίζουν ρόλο όχι μόνο τα ενδιαφέροντά τους αλλά και οι συνήθειές τους.

Τύπος ρολογιού

Όταν έρθει η στιγμή να αγοράσετε ένα ξυπνητήρι, αναρωτηθείτε αν το παιδί σας ξέρει ή έστω αναγνωρίζει, τι ώρα είναι. Αυτό σας θα σας βοηθήσει να διαλέξετε ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι. Επίσης πώς θέλει το παιδί σας να ξυπνάει; Απαλά ή με δυνατό ήχο; Επιπλέον δείτε τι άλλο θα έβρισκε ενδιαφέρον το παιδί σας. Κάποια ξυπνητήρια για παράδειγμα έχουν φορτιστή τηλεφώνου, ραδιόφωνο ή πολύχρωμα φωτάκια.

Ηλικιακό όριο

Όταν το παιδί σας αρχίσει να κοιμάται στο δικό του κρεβάτι (συνήθως η αλλαγή στο κρεβάτι, συμπίπτει με την πρώτη φορά στο σχολείο (βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό), μπορεί να είναι δύσκολο να του μάθετε πότε να σηκώνεται. Εάν τα παιδιά σας ξυπνούν νωρίς όπως πολλά, μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να τα κάνετε να μείνουν στο κρεβάτι τους για λίγο ακόμη. Ένα ξυπνητήρι για αυτές τις μικρές ηλικίες, όπως ένα εκπαιδευτικό ρολόι ύπνου (Timekeeper) είναι κατάλληλο μιας και εμφανίζει χρωματιστά φώτα και παιχνιδιάρικα πρόσωπα για να ειδοποιήσουν το παιδί σας για το πότε να σηκωθεί και πότε να μείνει στο κρεβάτι.

Για τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, ένα ρολόι ψηφιακό ή αναλογικό, μπορεί να είναι χρήσιμο για να τους μάθει την ώρα, ενώ για τα μικρά έφηβάκια και τους μεγαλύτερους εφήβους, η καλύτερη επιλογή είναι ένα ξυπνητήρι που θα τα βοηθά να κοιμούνται νωρίς και να ξυπνούν στην ώρα τους το πρωί. Η ύπαρξη ξεχωριστού ξυπνητηριού σε αυτή την ηλικία θα κρατήσει επίσης το τηλέφωνο μακριά από το κομοδίνο τους.

Σχεδιασμός και φωτισμός

Αναζητήστε ένα σχέδιο κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού σας. Αν για παράδειγμα το ξυπνητήρι τους θυμίζει σχολείο, εργασία και γενικότερα ότι θα έπρεπε να είναι στο γραφείο τους και όχι στο δωμάτιό τους, τότε ίσως να μην θέλουν να μάθουν την ώρα ή να ξυπνήσουν ακούγοντάς το να κουδουνίζει το πρωί. Πολλά ξυπνητήρια έχουν χαμηλό φωτισμό, έτσι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως φωτιστικά κομοδίνου.

Αντοχή

Αυτό πρέπει σχεδόν να είναι αυτονόητο. Ψάξτε για αξιόπιστες μάρκες και οτιδήποτε μένει σταθερό όσο κουδουνίζει. Αξίζει να γνωρίζετε ότι ένα ρολόι που έχει μπαταρίες ή φορτιστή θα διαρκέσει περισσότερο, από ένα απλό κουρδιστό ξυπνητήρι.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι με ασφάλεια

Το κλειδί βρίσκεται στην καλή ρουτίνα ύπνου που έχουν τα παιδιά. Για παράδειγμα, οι έφηβοι πρέπει να κοιμούνται οκτώ έως 10 ώρες τη νύχτα, ενώ τα μικρότερα παιδιά χρειάζονται ακόμη περισσότερο ύπνο, σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου (AASM), οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία.

Ακολουθούν οι συνιστώμενες ελάχιστες και μέγιστες ώρες που κάθε ηλικιακή ομάδα πρέπει να κοιμάται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 24 ωρών:

Ηλικίες 4-12 μηνών: 12-16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ενδιάμεσων ύπνων)

12-16 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ενδιάμεσων ύπνων) Ηλικίες 1-2 ετών: 11-14 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ενδιάμεσων ύπνων)

11-14 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ενδιάμεσων ύπνων) Ηλικίες 3-5 ετών: 10-13 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ενδιάμεσων ύπνων)

10-13 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ενδιάμεσων ύπνων) Ηλικία 6-12 ετών: 9-12 ώρες

9-12 ώρες Ηλικία 13-18 ετών: 8-10 ώρες

Σε ποια ηλικία ένα παιδί πρέπει να έχει ξυπνητήρι στο δωμάτιό του;

Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που μπορεί να βάλει ένα παιδί ξυπνητήρι στο δωμάτιό του. Ο ειδικός, Dr. Diamond αναφέρει ότι ως γονείς θα πρέπει να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας.

Πώς θα καταφέρω το έφηβο παιδί μου να ξυπνάει μόνο του;

Αυτό είναι δύσκολο, αναφέρει ο Dr. Diamond. «Οι έφηβοι χρειάζονται πολύ περισσότερο ύπνο από ό,τι συνήθως. Τείνουν επίσης να έχουν διαφορετικές ανάγκες ύπνου. Μεγαλώνοντας θέλουν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ και να κοιμούνται πολύ το πρωί, καθιστώντας δύσκολο το πρωινό ξύπνημα».

Ο ίδιος αναφέρει ότι υπάρχουν τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε τα μεγαλύτερα παιδιά σας να δημιουργήσουν καλές συνήθειες ύπνου. «Τα ξυπνητήρια είναι συνήθως απαραίτητα για το σχολείο και τις δραστηριότητες σε αυτή την ηλικία. Επίσης καλό είναι να αφήνετε τα παιδιά να κοιμούνται όταν μπορούν (για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα)».

με πληροφορίες από parents.com