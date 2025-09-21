Ο άνδρας ηλικίας 57 ετών έπεσε νεκρός από τα πυρά του φίλου του, που νόμιζε πως είναι το θήραμα λόγω των θορύβων που άκουσε στα βάτα.

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος. Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν», αποκάλυψε κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο STAR.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Παρών σε δυστύχημα με νεκρό ένα παιδί 18 ετών

Τραγική ειρωνεία είναι πως ο 57χρονος ήταν παρών σε δυστύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένα παιδί 18 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com.