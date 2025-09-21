Νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο συγκεντρωθήκαν στηνγια το Διεθνές Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Αγωνιζόμενοι σε ομάδες των δύο ατόμων, οι νεκροθάφτες σκάβουν τάφους μήκους 2 μέτρων, πλάτους 80 εκατοστών και βάθους 1,6 μέτρων μέσα σε 2 ώρες και στη συνέχεια φτυαρίζουν το χώμα πίσω στις τρύπες, ώστε να δημιουργήσουν έναν κομψό ταφικό τύμβο.

Το εφετινό ήταν το 8ο Διεθνές Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών και πραγματοποιήθηκε την 6η Σεπτεμβρίου. Η άριστη επίδοση βαθμολογείται με «10» και τα κριτήρια αφορούν την ταχύτητα, την αισθητική και την ακρίβεια.