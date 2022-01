Όσες συζητήσεις και αν είχαν προηγηθεί με τη μητέρα μου, μόλις αντίκρισα τον απρόσκλητο κόκκινο λεκέ στο εσώρουχό μου, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πιστέψω με τίποτα πως μου είχε έρθει περίοδος. Παρότι η μαμά με έχει ενημερώσει πλήρως για το τι περίπου να περιμένω στην πρώτη μου περίοδο, οι υπερβολικές αφηγήσεις των φιλενάδων και των κοριτσιών στο σχολείο, είχαν δώσει σχεδόν… κινηματογραφικές διαστάσεις στο ζήτημα. Ωστόσο, οφείλω έστω και σήμερα να παραδεχτώ πως τελικά τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ πιο απλά και σίγουρα πολύ πιο ανώδυνα από ό,τι τα είχα σχηματίσει στο μυαλό μου.

Επειδή είναι πολύ πιθανό να βρίσκεσαι κι εσύ σε μία παρόμοια θέση, έχοντας μία μεγεθυμένη και ίσως λανθασμένη εικόνα στο μυαλό σου σχετικά με την περίοδο, είναι σημαντικό να γνωρίζεις πως η αυτοπεποίθηση, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεράσεις το άγχος της πρώτης περιόδου και να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία αυτή την αλλαγή στο σώμα σου. Ακριβώς για αυτό, παρακάτω έχω συγκεντρώσει τα πέντε πιο κοινά πράγματα που όλες μας προβλημάτισαν στην πρώτη μας περίοδο, καθώς και τους τρόπους για να τα αντιμετωπίσεις με θάρρος, τόλμη και αισιοδοξία. Άλλωστε, μην ξεχνάς πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απολαύσεις μία White Day, EveryDay!

Η πιθανότητα πως μπορεί να λερωθούμε

Όπως είναι λογικό, ένα από τα πράγματα που μας αγχώνει περισσότερο, τις ημέρες της περιόδου μας, είναι το γεγονός ότι μπορεί να λερωθούμε και να μην το καταλάβουμε, ενώ τριγυρίζουμε ανέμελες στο προαύλιο του σχολείου. Για να γλιτώσουμε από αυτή τη σκοτούρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να είμαστε σίγουρες πως οι σερβιέτες που χρησιμοποιούμε είναι αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες μας και δεν θα μας… προδώσουν. Καλό θα ήταν, λοιπόν, πριν αγοράσουμε μία τυχαία συσκευασία, να συμπληρώσουμε πρώτα το διασκεδαστικό quiz «Εσύ τι τύπος είσαι;» και να ανακαλύψουμε μέσα από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων γυναικείας υγιεινής, εκείνο που μας ταιριάζει καλύτερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχοντας πάντα και παντού μαζί μας τις σερβιέτες EveryDay με την καινοτόμο τεχνολογία «Center Plus», που μας προσφέρει ακόμη πιο σίγουρη προστασία από πλαϊνές διαρροές, δεν χρειάζεται να μας αγχώνει κανένας κόκκινος λεκές στα αγαπημένα μας ρούχα. Για εμάς δε που έχουμε ανάγκη από αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας, οι σερβιέτες EveryDay XL συνιστούν μία εξαιρετική επιλογή. Διότι διαθέτοντας extra μήκος (είναι 40% πιο μακριές από τις EveryDay Normal), την τεχνολογία «Center Plus» με διευρυμένο πυρήνα που προσφέρει προστασία από πλαϊνές διαρροές και ένα διπλό σύστημα ασπίδων προστασίας, μας προσφέρουν XL προστασία.

Τα ενοχλητικά συμπτώματα της περιόδου

Όλες ξέρουμε πως μετά τους λεκέδες, οι ενοχλήσεις που προκαλεί στο σώμα μας η περίοδος είναι το δεύτερο πράγμα που μας σαμποτάρει. Όχι μόνο γιατί οι συγκεκριμένες ενοχλήσεις μπορεί να μας βγάλουν εκτός προγράμματος, αλλά διότι η ένταση με την οποία παρουσιάζονται, μπορεί να γίνει κυριολεκτικά αφόρητη. Ακριβώς για αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους φυσικούς τρόπους που θα μας ανακουφίζουν και θα μας επιτρέπουν να παραμένουμε συνεπείς σε ένα καθιερωμένο πρόγραμμα που μας γεμίζει χαρά και ενέργεια. Οι επίμονες κράμπες, ο πόνος στη μέση και την κοιλιά, το έντονο φούσκωμα και το πρήξιμο του στήθους είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα της περιόδου που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, για αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μία πολύχρωμη διατροφή υψηλής θρεπτικής αξίας, η οποία θα περιλαμβάνει μία ικανοποιητική ποσότητα νερού και θα μας κρατά διαρκώς ενυδατωμένες. Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι το να μην μένουμε μακριά από την άσκηση τις ημέρες της περιόδου. Διότι μπορεί να μην το γνώριζες όμως, η ήπιας μορφής άσκηση -όπως το περπάτημα, η yoga και το pilates- μπορεί να περιορίσει την ένταση των συμπτωμάτων της περιόδου και την ίδια ώρα, να βελτιώσει τη διάθεσή μας!

Τα mood swings που δεν μας αφήνουν σε ησυχία

Ένα ακόμη σύμπτωμα που μας ταλαιπωρεί τις ημέρες της περιόδου, είναι η απίστευτη ταχύτητα με την οποία αλλάζει η διάθεσή μας από τη μια στιγμή στην άλλη. Μοιάζει απίθανο όμως την ίδια στιγμή που μπορεί να «πετάμε» από χαρά, αρκεί να δούμε ένα αδέσποτο σκυλάκι στον δρόμο ή να ακούσουμε ένα μελαγχολικό τραγούδι για να «πλημμυρίσουν» τα μάτια μας δάκρια. Ναι, μερικές φορές τα αλλεπάλληλα και ακατανόητα mood swings μας κάνουν να μην αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, γεγονός που από μόνο του είναι κάπως… τρομακτικό. Δεν υπάρχει όμως λόγος να νιώθουμε άσχημα, αρκεί να βρούμε τον τρόπο να περιορίσουμε κάπως αυτό το σύμπτωμα κάνοντας απλώς XLerate στην αυτοπεποίθησή μας. Πώς θα το καταφέρουμε; Δίνοντας χρόνο στον εαυτό μας να εκλογικεύσει τα άσχημα συναισθήματα που μπορεί να του προκαλούνται και προσπαθώντας να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε #RealEveryDay!

Ένα εμπόδιο στην καθημερινότητα

Μία σκέψη που προβληματίζει αρκετές από εμάς, είναι πως η περίοδος και τα συμπτώματά της μπορούν να γίνουν αφορμή να λείψουμε από αγαπημένες μας δραστηριότητες, βόλτες με τις φίλες, ακόμη και σχολικές ώρες μαθημάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως όσο πιο ενεργοποιημένες είμαστε, τόσο πιο εύκολα θα ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως αρκετοί προτείνουν τη άσκηση, ως έναν φυσικό τρόπο αντιμετώπισης των συμπτωμάτων και ανακούφισης από τον πόνο.

Άλλωστε, με τις EveryDay στο πλευρό σου, μπορείς κάθε μέρα να απολαμβάνεις όλες τις αγαπημένες σου δραστηριότητες, αφού χάρη σε μοναδικές καινοτομίες, όπως η επαναστατική τεχνολογία Center Plus και το ειδικό μέγεθος XL, μπορείς να ζεις EveryDay στο maximum.

Ο απρόβλεπτος κύκλος της περιόδου

Το πρώτο διάστημα μπορεί να μην έχουμε σταθερό κύκλο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Λογικό είναι λοιπόν να αισθανόμαστε ένα επιπλέον άγχος, όσο ο κύκλος της περιόδου παραμένει ασταθής και απρόβλεπτος, αφού δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε πού και πότε θα μας πετύχει, ενώ δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα καταλληλότερα ρούχα για να είμαστε προφυλαγμένες. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των πρώτων περιόδων, που ακόμη και εμείς οι ίδιες ανακαλύπτουμε το σώμα μας, είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά ποια θα είναι η πρώτη ημέρα της περιόδου. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να έχουμε πάντα εξοπλισμένη την τσάντα μας με τα απαραίτητα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Η συμβουλής μας είναι η εξής: Φτιάξε ένα safety kit το οποίο θα περιέχει την αγαπημένη σου σερβιέτα EveryDay (σε διαφορετικά μεγέθη για να είσαι καλυμμένη σε όποια μέρα του κύκλου σου και αν βρίσκεσαι) και μερικά σερβιετάκια EveryDay XL, τα οποία είναι ιδανικά για τις τελευταίες μέρες της περιόδου. Μην ξεχάσεις να έχεις πάντα μαζί σου και μία συσκευασία μαντηλάκια EveryDay Fresh, για την ευαίσθητη περιοχή, που θα σου χαρίζουν μοναδικά υγιεινή προστασία και αίσθηση φρεσκάδας on the go. Έτσι, ό,τι και να συμβεί, ανεξάρτητα από το πόσο ανοιχτόχρωμο ή στενό είναι το ρούχο που θα φοράς, θα έχεις την αυτοπεποίθηση στο τσεπάκι σου και δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα!

Τώρα που γνωρίζεις όλη την αλήθεια σχετικά με την περίοδό σου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να XLerate your confidence, έχοντας για «σύμμαχο» τη σίγουρη ασφάλεια που σου προσφέρουν οι σερβιέτες της EveryDay!

Σε κάθε περίπτωση, μην φύγεις από την παρέα μας, καθώς σου ετοιμάζουμε πολλά ακόμη άρθρα σχετικά με όσα σε απασχολούν!

