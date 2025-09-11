Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, φοιτητική παράταξη δημοσιοποίησε το φωτογραφικό ντοκουμέντο από την κατάρρευση, τονίζοντας ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς ήδη η εξεταστική έχει ξεκινήσει και καθημερινά κυκλοφορούν φοιτητές αλλά και εργαζόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τη διάλυση των υποδομών του δημόσιου πανεπιστημίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η συντήρηση των κτιρίων αντιμετωπίζεται ως «κόστος πολυτελείας», ενώ οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνεργασίες με εργολάβους.