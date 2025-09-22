Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Παζαριού της Λάρισας, το οποίο ανοίγει τις πύλες του αύριο στις 9 το βράδυ στον χώρο της Σκεπαστής Αγοράς της Νεάπολης, με μια μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου. Σε δηλώσεις του σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος τόνισε πως “οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων έχοντας την επίβλεψη των εργασιών και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, διαπίστωσαν ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης”. “Ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα άκρως επιτυχημένο γεγονός, το έχει πραγματικά ανάγκη η πόλη της Λάρισας γιατί το παζάρι της Λάρισας έχει ταυτιστεί με την τοπική κοινωνία”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμάκος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τις επόμενες ημέρες το παζάρι θα δεχθεί πολλούς επισκέπτες και από άλλες περιοχές σημειώνοντας πως έχει μοναδική δυναμική.

Ο κ. Μαμάκος κάλεσε τους πολίτες να επισκεφτούν το παζάρι, σημειώνοντας πως είναι σημείο αναφοράς για την πόλη και δηλώνοντας πως η δημοτική αρχή έχει βγει απόλυτα δικαιωμένη από τον τρόπο που έχει επιλέξει να γίνει η διαδικασία της μίσθωσης, καθώς όπως είπε, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θα συνεχιστούν και φέτος. Δείτε όσα δήλωσε ο κ. Μαμάκος: ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με μεγάλη συναυλία του αγαπημένου λαϊκού καλλιτέχνη Πάνου Κιάμου -μαζί του θα είναι και ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας- ανοίγει τις πύλες της η φετινή Εμποροπανήγυρη Λάρισας, στον χώρο της Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης, αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

Φέτος, για πρώτη φορά, μικροί και μεγαλύτεροι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων έχει δημιουργήσει έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων, που θα πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στη Σκεπαστή Αγορά.

Για μιαν ολόκληρη εβδομάδα, ένα από τους μεγαλύτερους και μακροβιότερους θεσμούς της Ελλάδας γίνεται σημείο συνάντησης για εκθέτες και επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία, αλλά και τη χώρα.

Το Παζάρι της Λάρισας αποκτά μια νέα διάσταση, γίνεται χώρος χαράς, και δημιουργίας για τα παιδιά: Ζωγραφική, χειροτεχνίες, θεατρικές δράσεις, παραστάσεις θεάτρου Σκιών, εκδηλώσεις κάθε είδους, όλα σε έναν χώρο που είναι ανοιχτός, προσβάσιμος σε όλους -και πάνω απ’ όλα ασφαλής.

Στις παράλληλες δράσεις εντάσσονται, ακόμη, το Τουρνουά Μπάσκετ 3×3, από τον Δήμο Λαρισαίων και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, καθώς επίσης και το πρόγραμμα “3on3 schools”, από τον Δήμο Λαρισαίων, την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας (για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου).

Εκτός από την εναρκτήρια μεγάλη συναυλία, έχουν προγραμματιστεί μουσικές εκδηλώσεις – dj sets, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας, ενώ η αυλαία του παζαριού θα πέσει με τους αγαπημένους «Ντουμαλάνι», σε ένα παραδοσιακό-λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Συναυλία με τον Πάνο Κιάμο, στον χώρο του Λούνα Παρκ. Μαζί του ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας

Ώρα έναρξης: 21:00

Όλες τις ημέρες

Εργαστήρια Εικαστικών και Χειροτεχνίας (18.00 – 20.00)

Από την Τετάρτη 24 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο σημείο που γινόταν το λούνα-παρκ θα πραγματοποιούνται εργαστήρια εικαστικών και χειροτεχνίας από τους καθηγητές των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση, με άφθονο γέλιο.

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση 20:30

Dj set από τον Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

3on3 schools basket: Ελάτε να εξασκηθούμε στο basket και να φτάσουμε ψηλά, όπως η Εθνική μας ομάδα! Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές

Ώρα: 09:00-13:00

3on3 schools basket για όλες τις ηλικίες

Ώρα: 15:00-20:00

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση 20:30

Dj set από το Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

3 on 3 schools basket : Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές

: Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές Ώρα: 09:00-13:00

Skateboard– Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

Ώρα: 18:00-22:00

3on3 schools basket για όλες τις ηλικίες

Ώρα: 15:00-20:00

Dj set από το Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Skateboard: Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

Ώρα: 18:00-22:00

Θεσσαλικό Θέατρο: “Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη από το θεατρικό Εργαστήρι Εφήβων.

Έφηβοι γεμάτοι ενέργεια και αγάπη για δημιουργία ανεβαίνουν στη σκηνή και μας χαρίζουν μια παράσταση με γέλιο, συγκίνηση και έμπνευση.

Σκηνοθεσία-Διδασκαλία: Στεφανία Μακρή.

Παίζουν αλφαβητικά: Έρρικα Αλμπάλα, Έρρικα Kαναβούρα-Χατζηπλαστή, Αναστασία Κοτσίρα, Ίων Κυπαρλής, Κρυσταλλία Λιουδάκη, Δέσποινα Νούλα, Ιωάννα Νούλα, Σίλια Πάντσιου, Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου, Ραφ Ραφτοπούλου, Γαβριηλία Σαρρούδη, Μαρία Τσιντζιλώνη, Χριστίνα Τσαντέ, Μαρίνα Τριανταφύλλου

Ώρα έναρξης: 18:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Skateboard– Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

Ώρα:18:00-22:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση με τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη!

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση: 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση: 20:30

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025