Χθες (08-09-2025) το απόγευμα στα Τρίκαλα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλος ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου (οδηγού δικύκλου), ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση, ωστόσο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων και συνελήφθη.