Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2025-26, θα πραγματοποιήσει τον επίσημο αγιασμό την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο ΕΕΕΕΚ Τρικάλων (τέρμα Αλβανικού Μετώπου Καρυές) ώρα 8.30 και στο Γυμνάσιο & ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας (Ρήγα Φεραίου & Κωλέττη, Φαρκαδόνα) ώρα 10.00 μ.μ.

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι οι ώρες τέλεσης αγιασμού των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης της έχουν ως εξής:

Όνομα σχολείου Ώρα τέλεσης αγιασμού