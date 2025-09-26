Μια σπουδαία διεθνής διάκριση για τον Τρικαλινό γιατρό Χρήστο Χρήστου, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη λίστα TIME100: Most Influential People in Philanthropy 2025, ανάμεσα στις πιο σημαντικές προσωπικότητες που διαμορφώνουν με το έργο τους τον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης και της φιλανθρωπίας.

Ο απερχόμενος διεθνής πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF) υπηρέτησε τον οργανισμό για σχεδόν έξι χρόνια, βρισκόμενος στην πρώτη γραμμή με τις ομάδες του σε μερικές από τις πιο δύσκολες κρίσεις στον πλανήτη: στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Μιανμάρ και τη Γάζα.

Για τον ίδιο, η Γάζα είχε ξεχωριστή σημασία. Από την έναρξη του πολέμου, 13 μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο οργανισμός κατάφερε να πραγματοποιήσει σχεδόν 700.000 εξωτερικές ιατρικές συνεδρίες, να δεχθεί 188.000 επείγοντα περιστατικά και να εκτελέσει σχεδόν 20.000 χειρουργικές επεμβάσεις μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο Χρήστος Χρήστου δηλώνει ότι πιο περήφανος αισθάνεται για το γεγονός ότι στάθηκε δίπλα σε κοινότητες που έχασαν τα πάντα – ακόμη και την αξιοπρέπειά τους.

«Δεν τους αφήσαμε μόνους. Τους δώσαμε ελπίδα, κάτι που είχαν περισσότερη ανάγκη από οτιδήποτε άλλο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η αναγνώριση από το περιοδικό TIME έρχεται να τιμήσει το έργο ενός ανθρώπου που έκανε πράξη την αλληλεγγύη, αλλά και να υπενθυμίσει σε όλους μας πως ένας Τρικαλινός, με όραμα και αφοσίωση, μπόρεσε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο ανθρωπιστικό χάρτη.