Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκαν δύο ανδρών, ηλικίας 23 και 25 ετών αντίστοιχα, κάτοικοι Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος γυναίκας στη Σκόπελο.

Το ιστορικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε 62χρονη γυναίκα, παριστάνοντας υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας. Με το πρόσχημα του ασφαλιστή, την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα μεγάλης αξίας (αλυσίδες, δαχτυλίδια κ.ά.) σε συνεργό του. Ο 23χρονος φέρεται να παρέλαβε τα τιμαλφή, με τη βοήθεια του 25χρονου. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης στον Κεντρικό Λιμένα Βόλου, ύστερα από συνεργασία της Αστυνομίας και του Λιμενικού. Κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ρουχισμός. Η αξία των κοσμημάτων ανέρχεται σε περίπου 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την δικογραφία η 62χρονη παθούσα αναγνώρισε τον 23χρονο ως το άτομο που εμφανίστηκε στο σπίτι της. Από την ανάλυση τηλεφωνικών κλήσεων των κατηγορουμένων πιθανολογείται εμπλοκή και τρίτου συνεργού, ο οποίος αναζητείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.

Ακροαματική διαδικασία

Το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή για τις 10 Οκτωβρίου, ώστε οι κατηγορούμενοι να αποζημιώσουν πλήρως την παθούσα και να καταθέσουν αποδεικτικό καταβολής του ποσού των 10.000 ευρώ.