Το 16ο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτικής και Διαστήματος έγινε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1965. Ήταν η αιτία για να επισκεφθούν τη Λάρισα οι Σοβιετικοί κοσμοναύτες Αλεξέι Λεόνοφ και Πάβελ Μπελυάγιεφ [1]. Ήταν προσκεκλημένοι του δημάρχου Λάρισας (Λαρίσης), Αλέκου Χονδρονάσιου. Αντιθέτως, δεν ήρθαν, αν και προσκλήθηκαν, οι Αμερικανοί αστροναύτες Γκόρντον Κούπερ και Τσάρλς «Πιτ» Κόνραντ [2], του διαστημοπλοίου «Δίδυμοι 5». Είχαν έρθει και εκείνοι στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου και τους είχε υποδεχτεί με τιμές ο δήμαρχος Αθηναίων Γεώργιος Πλυτάς. Οι δύο κοσμοναύτες επισκέφθηκαν τη Λάρισα την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 1965 [3] το απόγευμα και τους συνόδευαν ο πρέσβης της ΕΣΣΔ στην Αθήνα Νικολάι Κοριούκιν και ο καθηγητής Καρδιολογίας Βλαντ. Μπουρακόβσκι. Η πρώτη υποδοχή τους έγινε στην Κοιλάδα των Τεμπών από τον δήμαρχο Αλ. Χονδρονάσιο και τον αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο. Ακολούθως, κατευθύνθηκαν στο πολυτελές ξενοδοχείο «Μέλαθρον» της οδού Κούμα [4], όπου και κατέλυσαν. Μπροστά από το ξενοδοχείο είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος, ο οποίος τους επευφημούσε και τους ανέμεναν, επίσης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίκα Σκυλλάκου, ο πρώην δήμαρχος Δημ. Χατζηγιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Μεσσήνης και άλλοι παράγοντες. Το ίδιο βράδυ, πάνω σε μόνιππο, μαζί με τον δήμαρχο, κατευθύνθηκαν στον παρακείμενο, λίγα μέτρα πιο μακριά, κινηματογράφο «Ορφέα» (γωνία των οδών Κούμα και Μεγ. Αλεξάνδρου), όπου τους έγινε επίσημη παλλαϊκή υποδοχή. Η Φιλαρμονική του ΔΩΛ παιάνιζε εμβατήρια και νεαρές κοπέλες πρόσφεραν ανθοδέσμες. Τους κοσμοναύτες ανέμεναν και χαιρέτισαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος Τυρνάβου Τάκης Νασίκας και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου Νικ. Καρασούλας. Οι Σοβιετικοί και οι συνοδοί τους ανέβηκαν στη θαυμάσια επιπλωμένη αίθουσα της Λέσχης Προσωπικού του ΟΤΕ Λαρίσης (στεγαζόταν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του «Ορφέα»), όπου και τους υποδέχτηκε το Δ.Σ. Η εμφάνισή τους από τον εξώστη της Λέσχης έγινε δεκτή με επευφημίες από τον συγκεντρωμένο κόσμο. Εκεί, τους προσφώνησε ο δήμαρχος Αλ. Χονδρονάσιος και απάντησε πρώτος ο συνταγματάρχης Μπελυάγιεφ, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τρέξαμε στους ουρανούς με 22.000 μηχανικούς ίππους, αλλά σήμερα στη Λάρισα ταξιδέψαμε για πρώτη φορά με ζωντανό ίππο!» [5]. Ακολούθως, μίλησε και ο έτερος κοσμοναύτης, αντισυνταγματάρχης Λεόνοφ. Το βράδυ δόθηκε δεξίωση στο κέντρο «Αλκαζάρ», στην οποία παρέστησαν ο νομάρχης Δημήτριος Μοάτσος και οι εκπρόσωποι των αρχών, φορέων κ.λπ.

Τη Δευτέρα το πρωί οι ξένοι επίσημοι επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Λάρισας, όπου μίλησαν ο δήμαρχος Αλ. Χονδρονάσιος και ο Σοβιετικός πρεσβευτής Νικολάι Κοριούκιν. Στους κοσμοναύτες επιδόθηκε από τον δήμαρχο το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Επίσης, τους προσφέρθηκε ως αναμνηστικό το βιβλίο των Β. Βουτσιλά και Μιχ. Αβραμόπουλου «Λάρισα». Στη Συνέχεια αναχώρησαν για τα Τρίκαλα και τα Μετέωρα, συνοδευόμενοι και από τον δήμαρχο Λάρισας. Αρχικά, επρόκειτο να επισκεφθούν τη Λάρισα και άλλοι Σοβιετικοί επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Λεονίντ Σεντόφ [6], ο θεωρούμενος «πατέρας» του «Σπούτνικ». Σοβιετικοί κοσμοναύτες και Αμερικανοί αστροναύτες παρέστησαν στο «Χίλτον» στην Αθήνα σε παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις [7]. Μάλιστα, τις ανακοινώσεις των Σοβιετικών παρακολούθησαν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

[1]. Ο Αλεξέι Αρχίποβιτς Λεόνοφ (30 Μαΐου 1934-11 Οκτωβρίου 2019) έμεινε στην ιστορία, όταν, στις 18 Μαρτίου του 1965, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε διαστημικό περίπατο εκτός διαστημικού οχήματος.

Ο Πάβελ Ιβάνοβιτς Μπελυάγιεφ (26 Ιουνίου 1925-10 Ιανουαρίου 1970) υπήρξε ο πρώτος χρονικά διοικητής του «Σώματος Κοσμοναυτών της ΕΣΣΔ» και πέρασε στην ιστορία ως ο κυβερνήτης της αποστολής «Βοσχόντ 2», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ο πρώτος «περίπατος στο διάστημα», το 1965 (Βικιπαίδεια).

[2]. Οι αστροναύτες Gordon Cooper (6 Μαρτίου 1927-4 Οκτωβρίου 2004) και Charles «Pete» Conrad (2 Ιουνίου 1930 – 8 Ιουλίου 1999) ήταν μέλη της NASA που συμμετείχαν στην αποστολή Gemini 5 το 1965, σημειώνοντας ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης με επανδρωμένο σκάφος εκείνη την εποχή. Ο Gordon Cooper ήταν ένας από τους αρχικούς αστροναύτες του Project Mercury, ενώ ο Pete Conrad ήταν ο τρίτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι ως κυβερνήτης της αποστολής «Apollo 12» (Βικιπαίδεια).

[3]. Εφημερίδα «Ελευθερία» Λάρισας, 21 Σεπτεμβρίου 1965, ρεπορτάζ του Βάσου Καλογιάννη.

[4]. Το μέγαρο υπάρχει και σήμερα, αλλά δε χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο. Ήταν το πρώτο κτίριο, στο οποίο είχε εγκατασταθεί ανελκυστήρας στη Λάρισα.

[5]. Τη φράση αυτή θυμόταν μετέπειτα και ο δήμαρχος Αλ. Χονδρονάσιος, όπως μας τη μετέφερε ο ανιψιός του Νικ. Χονδρονάσιος (γιος του αδελφού του δημάρχου).

[6]. Ο Λεονίντ Ιβάνοβιτς Σεντόφ (14 Νοεμβρίου 1907 – 5 Σεπτεμβρίου 1999) ήταν κορυφαίος σοβιετικός εμπειρογνώμονας στην υδροδυναμική και αεροδυναμική και στην εφαρμοσμένη μηχανική. Μέχρι προσφάτως, θεωρείται ότι ο ήταν ο κύριος μηχανικός πίσω από το σοβιετικό σχέδιο «Σπούτνικ» («Sputnik»). Ο «Σπούτνικ 1» (στα ρωσικά σπούτνικ σημαίνει δορυφόρος, ενώ το επίσημο όνομά του ήταν «Τεχνητός Δορυφόρος της Γης» ή ISZ στα ρώσικα) ήταν ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στην ιστορία. Εκτοξεύτηκε, ώστε να μπει σε τροχιά, στις 4 Οκτωβρίου 1957, από τη Σοβιετική Ένωση και αποτελεί το πρώτο αποφασιστικό βήμα της ανθρωπότητας στην εξερεύνηση του διαστήματος. Ο επόμενος «Σπούτνικ 2» μετέφερε τον πρώτο ζωντανό οργανισμό στο διάστημα, τη σκυλίτσα Λάικα (Βικιπαίδεια).

[7]. Εφημερίδα «Ελευθερία» Λάρισας, 17 Σεπτεμβρίου 1965.

