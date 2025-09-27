Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με τίτλο: «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», συνολικής διάρκειας 50 ωρών, που θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

• στη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών

• στην αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων

• στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Η στελέχωση των κτηνοτροφικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό θεωρείται ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των ζωονόσων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.

– Δικαιούχοι: 250 άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλίας

– Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Google G Suite

– Υποστήριξη εξοπλισμού: Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει, κατόπιν αιτήματος, δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλία.

Παροχές στους εκπαιδευόμενους

• Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

• Μετά την ολοκλήρωση: Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας» για 250 ανέργους στη Θεσσαλία, με αμοιβή 748€ μηνιαίως για 6 μήνες και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Υποβολή αιτήσεων

• Με email: [email protected]

• Δια ζώσης: ΚΔΒΜ Λάρισας, Ερμογένους 10, Λάρισα (Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410564690).

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με email για την επιλογή τους και θα λάβουν οδηγίες εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

ΠΗΓΗ: kosmoslarissa.gr