Thessaly Hot Air Balloon Festival 2025

«Ας κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό»

Η Θεσσαλία τον Οκτώβριο ετοιμάζεται να γίνει το σκηνικό ενός μοναδικού ταξιδιού με αερόστατα στον ουρανό που συνδέει φαντασία, πολιτισμό, τουρισμό και περιπέτεια.

Εμπνευσμένο από το 1ο κλασικό μυθιστόρημα που έκανε διάσημο τον Ιουλίου Βερν “Πέντε Εβδομάδες με Αερόστατο πάνω από την Αφρική».

Το φετινό φεστιβάλ αεροστάτων ζωντανεύει τον ουρανό της Θεσσαλίας, με μια γιορτή και ένα εναέριο ταξίδι που ξεδιπλώνεται σε πέντε εμβληματικές πόλεις για πέντε εβδομάδες, μεταμορφώντας την περιοχή σε έναν ζωντανό “Χάρτη του Ουρανού”.

Ο διοργανωτής Γιώργος Γιαννάκης, οραματιστής και ψυχή του φεστιβάλ, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Αυτό που θα ζήσουν φέτος όσοι επισκεφθούν τη Θεσσαλία δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι ένα μαγικό γεγονός που θα απογειώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά την φαντασία όσων έχουν την τύχη να το ζήσουν.

Ποτέ: Από τις 04 Οκτωβρίου έως τις 02 Νοεμβρίου 2025,

Τι θα ζήσετε: τα αερόστατα θα χρωματίζουν κάθε ανατολή και δύση, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα ζωντανεύουν με θεματικές εκδηλώσεις, αφηγήσεις, σκηνικά, shows, αερόστατα, ελεύθερες πτήσεις, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Που: Ένα μοναδικό ταξίδι στον ουρανό με έμπνευση τον Ιούλιο Βερν! Μετέωρα, Τρίκαλα, Πύλη, Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, Κάστρο Φαναρίου, Αλμυρός, Βόλος, Φάρσαλα, Λάρισα.

Στην καρδιά της Θεσσαλίας την Λάρισα το ταξίδι κλείνει με μια μεγάλη γιορτή. Και το τέλος αυτού του ταξιδιού γίνεται η αρχή για όσα ονειρευόμαστε να ακολουθήσουν το 2026, με έμπνευση από το μεγαλύτερο σε επιτυχία βιβλίο και ταινία του Ιουλίου Βέρν «ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες»

Πέντε εβδομάδες – Πέντε πόλεις – Ένας ουρανός.

Ελάτε να υψώσουμε μαζί το βλέμμα και τη διάθεση μας ψηλά.

“Όταν ήμασταν παιδιά, διαβάζοντας τον Ιούλιο Βερν, πιστεύαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε παντού και ότι ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα. Σήμερα, στον ουρανό της Θεσσαλίας, το πιστεύουμε ξανά.

Θεσσαλικό φεστιβάλ αεροστάτων 2025

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κάντε κράτηση για την πτήση σας ή κλείστε το εισιτήριο σας σε κάποιο από τα 4 μοναδικά events κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.

