Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και με την καθολική συμμετοχή των συναδελφισσών μας, ο ΕΦΚΑ Τρικάλων στηρίζει τη δράση για τον καρκίνο του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού είναι μια πραγματικότητα που αφορά όλες και όλους μας.

Είναι μια μάχη που δίνεται καθημερινά — από γυναίκες, από οικογένειες, από φίλους, από ολόκληρες κοινότητες.

Η συμμετοχή μας σε τέτοιες δράσεις είναι μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ενότητας. Ενώνουμε τις φωνές μας με την Act4V, υπενθυμίζοντας πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.