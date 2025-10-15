Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός ακόμη νέου ανθρώπου στα Τρίκαλα. Πρόκειται για τον Απόστολο Παπαευθυμίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών.