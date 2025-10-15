Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, τελέστηκε η Ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη του νέου διδακτικού έτους 2025–2026 της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.

Μετά τον Αγιασμό, πραγματοποιήθηκε η απονομή Πτυχίων και Διπλωμάτων στους σπουδαστές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το προηγούμενο διδακτικό έτος 2024–2025.

Οι απόφοιτοι της Σχολής

Πτυχίο Ιεροψάλτου : Κατσάνου Ιωάννα, Κόττα Χριστίνα, Μάντζιος Τηλέμαχος, Μπεκιάρης Ανάργυρος

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής : Γιαμάκος Σωτήριος, Μπίτος Μάριος, Ντινοπούλου Ευαγγελία

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής: Καρβούνη Βασιλική, Κλημενώβ Βασιλική, Κολώνας Παύλος, Σκεπαρνιά Ελισάβετ, Σφήνα Καλλιόπη, Τσέργα Χρυσάνθη

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου

Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος τόνισε τη σημασία της ψαλτικής ως διακονίας και όχι απλώς ως καλλιτεχνικής έκφρασης:

«Ο ψάλτης δεν είναι καλλιτέχνης της σκηνής, αλλά λειτουργός του ιερού αναλογίου. Δεν υπηρετεί τη δόξα του εαυτού του, αλλά τη δόξα του Θεού. Η φωνή του πρέπει να πηγάζει από καρδιά καθαρή, γεμάτη πίστη, ταπείνωση και αγάπη για τον Χριστό και την Εκκλησία».

Εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον π. Αθανάσιο Τύμπα, μέχρι πρότινος διευθυντή της Σχολής, για την πολυετή προσφορά του, και καλωσόρισε τον νέο διευθυντή, π. Σπυρίδωνα Σπύρου, ευχόμενος καρποφόρα και ευλογημένη διακονία.

Παράλληλα, επαίνεσε το διδακτικό προσωπικό για τον ζήλο και την αφοσίωσή του και υπογράμμισε ότι η Σχολή αποτελεί «εργαστήρι ψυχών», όπου η μουσική μετατρέπεται σε προσευχή και δοξολογία προς τον Θεό.

Έναρξη με ευχές και ευλογίες

Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικές ευχές σε όλους:

«Η Βυζαντινή μουσική είναι η φωνή της Ορθοδοξίας. Είναι η γλώσσα της καρδιάς, που ενώνει ουρανό και γη. Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι γεμάτη ευλογία, πρόοδο και χαρά. Ο Θεός να ευλογεί μαθητές, καθηγητές και οικογένειες, και η φωνή σας να είναι πάντοτε φωνή ευχαριστίας, δοξολογίας και προσευχής».