Κοντά στην Ελάτη και το Περτούλι που τραβούν τα βλέμματα ως χειμερινοί προορισμοί, το Νεραϊδοχώρι Τρικάλων έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί στους ταξιδιώτες που αγαπούν το φθινόπωρο και τις αποχρώσεις του στη φύση, τα κιτρινισμένα φύλλα και τις ορεινές περιπέτειες.

Σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα στις πλαγιές της Πίνδου, το Νεραϊδοχώρι είναι ένα μικρό, παραδοσιακό χωριό της με μια γοητεία που έγκειται κυρίως στην ανεπιτήδευτη ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και στην αίσθηση ηρεμίας που προσφέρει απλόχερα σε όσους καταφτάνουν αλαφιασμένοι από τους ρυθμούς της πόλης. Σε αντίθεση με τις πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές, κρατάει τη μοναδικότητά του, συνδυάζοντας το παραδοσιακό χρώμα με το πράσινο των δασών και το κελάηδημα των ρυακιών. Λέγεται, μάλιστα, ότι τη σημερινή του ονομασία την πήρε από το κοντινό βουνό Νεράιδα, το οποίο κρύβει μια ιστορία που σίγουρα θα σας πουν οι ντόπιοι. Κάποτε το χωριό δέχτηκε επίθεση από κλέφτες και δύο νεαρά κορίτσια, η Μάρω και η Νεραϊδούλα, αναγκάστηκαν να κρυφτούν στα βουνά για να σωθούν. Τα κορίτσια δεν επέστρεψαν ποτέ, και έτσι τα δύο κοντινά βουνά πήραν τα ονόματά τους: το ένα έγινε Μαρόσα και το άλλο Νεράιδα.

Η πρόσβαση στο Νεραϊδοχώρι είναι σχετικά εύκολη, αλλά το ταξίδι προς το χωριό από μόνο του αποτελεί εμπειρία. Οι δρόμοι που ανεβαίνουν από την περιοχή των Τρικάλων είναι γεμάτοι στροφές, ενώ τα δάση οξιάς και καστανιάς που καλύπτουν τα βουνά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που αλλάζει δραματικά ανάλογα με την εποχή. Το φθινόπωρο, το χωριό μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό μαγικό, ενώ η δροσιά της Πίνδου θα σας κάνει να νιώσετε την πραγματική αίσθηση της εποχής, που έχει χαθεί από το αστικό περιβάλλον. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κάθε βήμα στο χωριό μοιάζει σαν βήμα μέσα σε ζωγραφιά.

Πέτρα, ξύλο και φύση

Η αρχιτεκτονική του Νεραϊδοχωρίου διατηρεί τις παραδοσιακές γραμμές της περιοχής: πέτρινα σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και κεραμιδένιες στέγες, μικρά πλακόστρωτα δρομάκια που ανηφορίζουν και κατηφορίζουν φυσικά, σαν να ακολουθούν τη γεωγραφία του τόπου. Πολλά από τα σπίτια έχουν αναπαλαιωθεί, αλλά το πνεύμα τους παραμένει αυθεντικό, ενώ τα πέτρινα μονοπάτια οδηγούν σε μικρές πλατείες όπου οι ντόπιοι συναντιούνται για να μιλήσουν, να πιουν καφέ ή να ανταλλάξουν νέα, διατηρώντας ζωντανή την κοινωνική συνοχή του χωριού. Λίγες ώρες εκεί αρκούν για να νιώσετε τον χρόνο να κυλά πιο αργά, μακριά από τη βιασύνη της πόλης, για να αισθανθείτε τον τόπο, τα αρώματά του, τη φύση του, τη δροσιά του.

Από τα μεγαλύτερα ατού του χωριού, ωστόσο, είναι η φύση που το περικυκλώνει. Τα δάση που περιβάλλουν τον οικισμό προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες για πεζοπορία και εξερεύνηση, με μονοπάτια που οδηγούν σε καταρράκτες, μικρές λίμνες και ποτάμια με κρυστάλλινα νερά. Οι λάτρεις της παρατήρησης πουλιών και της φωτογραφίας βρίσκουν στο Νεραϊδοχώρι ένα φυσικό εργαστήριο, καθώς η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι αξιοσημείωτη, ενώ ηχλωρίδα και η πανίδα της Πίνδου συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας στιγμές γαλήνης και θαυμασμού. Το φθινόπωρο, συγκεκριμένα, είναι η πιο μαγική περίοδος για να επισκεφτείτε το μέρος, με τα καστανόδεντρα και τις οξιές να βάφουν τα βουνά με χρυσοκίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Τι να δείτε

Πρώτη στάση και ορμητήριο πρέπει πάντα να είναι η πλατεία του χωριού, όπου κι αν βρεθείτε και η πλατεία του Νεραϊδοχωρίου σας περιμένει για να γνωριστείτε με τους ντόπιους και να μάθετε πληροφορίες για την περιοχή. Ανεβείτε στο ναό της Αγίας Παρασκευής για να απολαύσετε απίστευτη θέα, ενώ must πέρασμα είναι και από το γεφύρι του Χατζηπέτρου μέσα στη φύση, σε μια πεχοπορία που θα σας αναζωογονήσει. Εφόσον βρεθείτε εκεί, είναι μια καλή στιγμή να εξερευνήσετε και το Περτούλι και την Ελάτη που βρίσκονται κοντά και είναι εξίσου όμορφα χωριά κι αν οι θερμοκρασίες πέσουν κι έρθει ο χειμώνας, το χιονοδρομικό στο Περτούλι σας περιμένει για παιχνίδι στο χιόνι. Φυσικά, μια βόλτα στο χωριό για να ανακαλύψετε τα γλυκά του κουταλιού, τα βότανα και τα μυρωδικά του, το μέλι του και τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα, επιβάλλεται. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να γευτείτε τη γνήσια γεύση της περιοχής και να πάρετε μαζί σας ένα κομμάτι της παράδοσης. Στάση για φαγητό θα κάνετε στον Νιαβή (2434 091201) για καλομαγειρεμένη ελληνική κουζίνα σε υπέροχη θέα.