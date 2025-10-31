Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η μαθήτρια κατέρρευσε ξαφνικά στον χώρο του σχολικού γηπέδου μπάσκετ στον Ασπρόπυργο, όπου περπατούσε, την ώρα που η τάξη της έκανε γυμναστική.

Άμεσα ο γυμναστής που απασχολούσε την τάξη της 10χρονης για την ώρα της γυμναστικής αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.

Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της μαθήτριας στο Θριάσιο. Δυστυχώς, παρά τις αρχικές προσπάθειες του σχολικού νοσηλευτή, αλλά και στη συνέχεια τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ και των γιατρών στο Θριάσιο νοσοκομείο που προσπαθούσαν σχεδόν επί μία ώρα να επαναφέρουν τη μαθήτρια, η 10χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της μαθήτριας, ενώ το σχολείο συνεργάζεται πλήρως με τις υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας αναφέρουν ότι σύμφωνα με την καρτέλα υγείας της, το παιδί δεν είχε καταγεγραμμένα ιατρικά προβλήματα και μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

