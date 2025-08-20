Σοβαρά τραυματίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα, έπειτα από βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, μετά από καυγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο τραυματισμός του 21χρονου προήλθε από επίθεση που δέχθηκε από δύο νεαρούς, έναν ενήλικο κι έναν ανήλικο. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5.15 τα ξημερώματα στην πλατεία Δημαρχείου, κοντά στην πιάτσα των ταξί. Νωρίτερα οι νεαροί χωρισμένοι σε δύο παρέες είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από καφέ – μπαρ.

Ο νεαρός αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων από το ΕΚΑΒ και ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μετά το επεισόδιο, οι αστυνομικές αρχές των Φαρσάλων προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένων. Ο ένας, με καταγωγή από Θεσσαλονίκη που φιλοξενούταν σε κοντινό χωριό στα Φάρσαλα, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος των δύο νεαρών από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

