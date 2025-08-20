Μία ακόμη «άγρια» νύχτα ήρθε να προστεθεί στο βεβαρημένο παρελθόν της Νέας Σμύρνης Λάρισας, όπου οι κάτοικοι έχουν πλέον συνηθίσει να ζουν με τον φόβο της παραβατικότητας που ξεσπά απρόβλεπτα στους δρόμους της συνοικίας.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ομάδα 12 με 15 νεαρών εμφανίστηκε κοντά στην οδό Σωκράτους, στο τμήμα που οδηγεί προς τη γέφυρα. Σαν αγέλη που βγήκε για «σαφάρι», οι νεαροί άρχισαν να προκαλούν εκτεταμένες φθορές: έσπαγαν καθρέφτες σταθμευμένων οχημάτων, εκσφενδόνιζαν πέτρες και δημιουργούσαν χάος, χωρίς κανένα απολύτως κίνητρο. Αναίτια, μόνο και μόνο για την… «πλάκα τους».

Οι περίοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους τη μανία των νεαρών, ανήμποροι να αντιδράσουν, παρά μόνο να καλέσουν την αστυνομία. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι, κάθε τόσο έχουμε τα ίδια», σχολίαζε κάτοικος της περιοχής, εκφράζοντας την αγανάκτηση που κυριαρχεί στη γειτονιά.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, με αποτέλεσμα οι νεαροί να διαλυθούν προτού προκληθούν σοβαρότερες ζημιές ή τραυματισμοί. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά, η αίσθηση ανασφάλειας έμεινε πίσω, βαραίνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Σμύρνη μετατρέπεται σε πεδίο δράσης νεαρών με παραβατική συμπεριφορά. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει πάρει μορφή «καθημερινότητας» και ζητούν πιο ουσιαστική και σταθερή παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή. «Ζούμε σε ομηρία. Δεν ξέρουμε πότε θα ξημερώσουμε χωρίς ζημιές ή επεισόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος κάτοικος.

ΠΗΓΗ: newroom onlarissa.gr (φωτό αρχείου)