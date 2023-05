Ο Τιτανικός «προδίδει» τους ξεχασμένους θησαυρούς του. Ένα χαμένο χρυσό κολιέ, κατασκευασμένο από το δόντι ενός γιγαντιαίου καρχαρία, εντοπίστηκε στο ναυάγιο, 110 χρόνια μετά τη βύθιση του καταδικασμένου πλοίου.

Το εντυπωσιακό κόσμημα από «μεγαλόδοντα» εντοπίστηκε σε πλάνα που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια μιας αποστολής το περασμένο καλοκαίρι με στόχο τη λήψη των πρώτων ψηφιακών σαρώσεων του ναυαγίου. Το εκπληκτικό τεχνούργημα – το οποίο δεν έχει φορεθεί από τη βύθιση του πλοίου τον Απρίλιο του 1912 – εντοπίστηκε σε πλάνα που τραβήχτηκαν το περασμένο καλοκαίρι από την εταιρεία Magellan Ltd με έδρα το Γκέρνσεϊ.