Ένας αστυνομικός καλείται να δώσει εξηγήσεις στους ανωτέρους του, καθώς φέρεται να ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Συγγρού, οδηγώντας αυτοκίνητο με σχεδόν 300 χιλιομέτρα / ώρα.

Το φωτογραφικό ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψε το υπερπολυτελές όχημα να κινείται με 291 χιλιόμετρα / ώρα, τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου.

Όλα άρχισαν πριν από δέκα μέρες, όταν η Τροχαία Καλλιθέας παρέδωσε τη δικογραφία για την υπόθεση στον εισαγγελέα, έχοντας καταφέρει να εντοπίσει μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος και όχι τον οδηγό.

Ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να εντοπιστεί ο οδηγός του αυτοκινήτου. Η Τροχαία κάλεσε τον ιδιοκτήτη (σ.σ. επιχειρηματίας) για νέα κατάθεση και εκείνος υπέδειξε τον αστυνομικό ως τον άνθρωπο που είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι πρόκειται για τον βαφτισιμιό του, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

