Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρίνα Οικονόμου, Νικόλαος Οικονόμου και Ιωάννα Καφφέ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλης, Κωνσταντίνος
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Κυριακή 21 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
