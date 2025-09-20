Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρίνα Οικονόμου, Νικόλαος Οικονόμου και Ιωάννα Καφφέ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλης, Κωνσταντίνος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Κυριακή 21 – 9 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».