Διεθνές Μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό από τον βράχο της Ακρόπολης. Με μια συντονισμένη κινητοποίηση, νωρίς το πρω της περασμένης Παρασκευής , μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανέβηκαν στην Ακρόπολη και σήκωσαν δυο πανό, γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά: Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη γράφουν τα πανό του ΚΚΕ.

Έκτακτη κινητοποίηση του ΚΚΕ , την περασμένη Τετάρτη , στα Τρίκαλα

ενάντια στην κλιμάκωση της Ισραηλινής κτηνωδίας με τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα:

Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή: ΝΑΤΟ-ΕΕ & Ισραηλινοί!

Μαχητική ήταν η έκτακτη κινητοποίηση που οργάνωσε απόψε στα Τρίκαλα η ΤΕ του ΚΚΕ με αφορμή την ένταση της βαρβαρότητας στη Γάζα , μιας και το κράτος κατακτητής και δολοφόνος του Ισραήλ, καθώς οι χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατάληψης της Γάζας ξεκίνησαν από χθες.

Δεκάδες Τρικαλινοί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΚΚΕ έδωσαν ακόμη μια δυναμική απάντηση στην κτηνωδία, που διαπράττεται με την ανοχή των συμμάχων του Ισραήλ , ανάμεσά τους και η Ελληνική κυβέρνηση.

Στην κινητοποίηση που ξεκίνησε από την αρχή του πεζόδρομου της Ασκληπιού, στο ύψος της πλατείας Ρήγα Φεραίου, μίλησε ο Γίωργος Καΐκης , μέλος της ΕΠ Θεσσαλίας του Κόμματος και δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων , ο οποίος σε μια δυναμική ομιλία τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Η Γάζα είναι η νέα Γκουέρνικα, η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα, ένας νέος κρανίου τόπος 88 χρόνια μετά το βομβαρδισμό των φασιστών του Φράνκο και του φσιστικού- ναζιστικού άξονα στη μικρή Βασκική πόλη!

Στη Γάζα έχουμε αντίστοιχης μορφής αλλά και πολύ μεγαλύτερης έντασης και έκτασης έγκλημα, που δημιουργεί το εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε , ο καπιταλισμός. Άλλωστε όσο το σύστημα σαπίζει, τόσο θα αναδύει μπόχα φασισμού , θα γεννά πολέμους , εγκλήματα, προσφυγιά. Αυτός είναι ο καπιταλισμός στη φάση της σήψης του , στη φάση του ιμπεριαλισμού. Έτσι γεννά και τις Ισραηλινές κτηνωδίες κατά των κατοίκων της πόλης της Γάζας. Κτηνωδίες χωρίς τέλος, δολοφονικές επιθέσεις χωρίς έλεος

Καθημερινά δεκάδες οι νεκροί Παλαιστίνιοι ..ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς από τα ισραηλινά ανοσιουργήματα ..

Η «δεύτερη φάση» του σχεδίου για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ξεκίνησε με 140 αεροπορικές επιθέσεις μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το «Al Jazeera». Την Τρίτη, καθώς ο ισραηλινός στρατός δημιουργούσε συντρίμμια σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφοντας κτίρια και βομβαρδίζοντας ολόκληρες περιοχές, σκότωσε 106 ανθρώπους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους οι 91 στην Πόλη.Σήμερα Τετάρτη, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων οι 38 στην πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις χωρίς κανένα έλεος πραγματοποίησαν επίθεση με drone σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν θάνατοι, όμως παιδιά ασθενείς και οι οικογένειες τους αναγκάστηκαν να βγουν έξω από το νοσοκομείο, την ώρα που πραγματοποιούνταν εξειδικευμένες θεραπείες ακόμη και για καρκίνο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, 65.062 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί! Σκεφτείτε είναι ένας πληθυσμός σαν αυτόν της πόλης των Τρικάλων – Σκεφτείτε φρίκη! Μια πολη σαν τα Τρίκαλα όλη νεκρή! …

και 165.697 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των ισραηλινών επιδρομών. Από τον συνολικό αριθμό των νεκρών, οι 2.504 ήταν παλαιστίνιοι που σφαγιάστηκαν ενώ αναζητούσαν ένα πιάτο φαΐ και βρήκαν το θάνατο κοντά στα κέντρα της διαβόητης αμερικάνικης ΜΚΟ «GHF».Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι από λιμό, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από την πείνα σε 432, συμπεριλαμβανομένων 146 παιδιών.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες νεκροί είναι θαμμένοι στα συντρίμμια της Γάζας. Καθώς το κράτος – δολοφόνος και κατακτητής βομβαρδίζει διαρκώς τον παλαιστινιακό θύλακα και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο, την πόλη της Γάζας, η εύρεση και η διάσωση όσων έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν, οι παλαιστίνιοι διασώστες δίνουν τη μάχη για να σώσουν όσους μπορούν, μαζί με τους κατοίκους που σε πολλές περιπτώσεις σκάβουν στα ερείπια ακόμη και με τα χέρια. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ένα παιδί σώθηκε, αφού πέρασε 40 ώρες κάτω από τα τσιμεντένια συντρίμμια ενός ανατιναγμένου κτιρίου στη συνοικία Νταράτζ της πόλης της Γάζας.

Χιλιάδες παλαιστίνιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας για να σωθούν από τις βόμβες, μέσω των κατ’ ευφημισμό «ανθρωπιστικών ζωνών», περιοχών που στην πραγματικότητα βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού. Οι ισραηλινοί φονιάδες εκτιμούν ότι τουλάχιστον 400.000 έχουν φύγει από την πόλη. Αν και το Ισραήλ έχει ανοίξει δύο διαδρόμους φυγής προς «διευκόλυνση»… των Παλαιστινίων για 48 ώρες, αρκετοί γυρνούν πίσω, καθώς σφάζονται ακόμα και στις λεγόμενες «ασφαλείς» περιοχές και τους διαδρόμους που υποδεικνύει το κράτος – δολοφόνος.

Οι κτηνωδίες του κράτους δολοφόνου και κατακτητή με τη στήριξη των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και άλλων συμμάχων του δεν μπορούν να περιγραφούν πλέον με λέξεις. Το Ισραήλ προχωράει το φονικό του πλάνο, ξεκινώντας χθες τον δεύτερο γύρο χερσαίων επιχειρήσεων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Με τις «πλάτες» των Ευρωατλαντικών του συμμάχων βαδίζει στον δρόμο της υλοποίησης των ιμπεριαλιστικών τους σχεδίων, δολοφονώντας τους Παλαιστίνιους και προκαλώντας τη γενοκτονία τους.

Δείχνοντας τον κυνισμό του κράτους τρομοκράτη Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαζέλ Σμότριχ, προχώρησε σε μια τρομακτική ομολογία, χαρακτηρίζοντας την Λωρίδα της Γάζας «φλέβα χρυσού» για το real estate. «Έχουμε ξοδέψει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά», είπε, προσθέτοντας με κτηνώδη φρασεολογία πως «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Αυτό τον θεό έχουν –το κέρδος των εταιρειών τους – την αύξηση των κεφαλαίων τους- θεός τους είναι το καπιταλιστικό κέρδος!

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο ίδιος έχει ήδη προχωρήσει σε επαφές με Αμερικανούς, καθώς οι ΗΠΑ έχουν συντάξει ένα άθλιο σχέδιο που προβλέπει ότι θα αναλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας αφού εκδιώξουν τους παλαιστίνιους, για να την μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Αυτός είναι ο καπιταλισμός, δε διστάζει να κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα όσο βλέπει και μεγαλύτερα κέρδη!

Και όλα αυτά μόλις μια μέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικάνου ΥΠΕΞ με τον Ισραηλιν΄λο Πρωθυπουργό , αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το στενό συντονισμό και την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ στο κράτος –τρομοκράτη και στο έγκλημα.

Στο ίδιο μοτίβο και , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μόνο κάτω από τη διεθνή κατακραυγή για τη σφαγή στη Γάζα πρότεινε κυρώσεις – «χάδι» για το Ισραήλ, με την μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ. Και την καταγγελία του εγκλήματος στην ουσία στα λόγια. Γιατί η πρόταση μερικής αναστολής πρόταση αφορά την αναστολή διατάξεων της Συμφωνίας που σχετίζονται με το εμπόριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στις εισαγωγές προϊόντων από το Ισραήλ θα επιβάλλονται δασμοί στο επίπεδο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ουσιαστικά οι μπίζνες των κρατών μελών της ΕΕ – όπως και της Ελλάδας με ευθύνη της κυβέρνησης- πάνω στο αίμα του Παλιστινιακού λαού συνεχίζονται ακάθεκτες.

(…) Μπροστά σε όλα αυτά Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται, με την απαίτηση

– να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο και

– να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους».

Η κινητοποίηση συνεχίστηκε με μια πορεία γεμάτη παλμό , στο κέντρο των Τρικάλων, όπου συνθήματα όπως « Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά –με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά « & «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δονούσαν την ατμόσφαιρα .

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της κινητοποίησης κι ενώ η πορεία περνούσε από την «πεζογέφυρα του Ασκληπιού» -στο Ληθαίο ποταμό-την οργή των διαδηλωτών προκάλεσε η σημαία της ΕΕ , που έχει τοποθετηθεί δίπλα στον ανδριάντα του Ασκληπιού μαζί με την Ελληνική σημαία καθώς αυτή του δήμου Τρικκαίων.

Έτσι οι διαδηλωτές την αποκαθήλωσαν και την «παρέδωσαν» στην πυρά με το σύνθημα «Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή: ΝΑΤΟ-ΕΕ & Ισραηλινοί !» να αντηχεί στο κέντρο των Τρικάλων.

