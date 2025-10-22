Του Φώτη Πάλλα, εκπαιδευτικού

Σε μια εποχή κατά την οποία σκοτεινά κέντρα και άγνωστοι εγκέφαλοι επιδιώκουν με πρόσχημα την άνεση και την ευκολία να πλήξουν ραγδαία και εκβιαστικά δια της εφαρμοσμένης τεχνολογίας την ελευθερία του ανθρώπου, με μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου φαλκίδευση και υποδούλωση, η Πανελλήνια Κίνηση «ΕΞΟΔΟΣ» αναδεικνύεται ως μια δυνατή φωνή αφύπνισης απέναντι στον λεγόμενο «ψηφιακό ολοκληρωτισμό».

Λειτουργεί ως συναγερμός ενώπιον μιας απειλής που βρίσκεται «προ των πυλών»: την πλήρη ψηφιοποίηση της ταυτότητας, των δεδομένων, της συναλλαγής και της καταγραφής του ανθρώπου ως χρήστη/καταναλωτή/πολίτη.

Η Κίνηση που δημιουργήθηκε και ευελπιστεί να «ενώσει όλους τους Έλληνες», αποκτά πλέον πνευματική και ηθική στήριξη από την Ελλαδική Εκκλησία και το Άγιον Όρος, καθώς δύο Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρκετοί Καθηγούμενοι Ιερών Μονών δημοσιοποιούν με παρρησία τη συμπαράστασή τους στον αγώνα για την υπεράσπιση του θεόσδοτου δώρου της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προσυπογράφοντες την ιδρυτική της διακήρυξη.

Υπέρ της «ΕΞΟΔΟΥ» συντάχθηκε πρόσφατα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκτάριος Ντόβας, ο οποίος και προσυπέγραψε την Ιδρυτική της Διακήρυξη. Είναι γνωστή ήδη η θαρραλέα στάση του σχετικά με το ζήτημα του Προσωπικού Αριθμού και της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Ο σπουδαίος αυτός Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος και Πνευματικός Πατέρας, μεταφέρει αόκνως την Αλήθεια του Ευαγγελίου με βαθύ αίσθημα αγάπης, πίστης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η παρουσία του στην τοπική Εκκλησία της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από πνευματική εγρήγορση, πατρική καθοδήγηση και αληθινή μέριμνα για το ποίμνιο. Πρόκειται για Ιεράρχη με ευγένεια ψυχής, βαθύ σεβασμό προς την παράδοση, αλλά και άγρυπνο διορατικό βλέμμα που παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και δεν διστάζει για κανένα λόγο να παρέμβει δυναμικά στις εξελίξεις, ορθοτομών υπέρ της προστασίας του Χριστεπώνυμου πληρώματος της Εκκλησίας.

Επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ Στεργιούλης προσυπογράφει την Ιδρυτική Διακήρυξη και συντάσσεται με την προσπάθεια της «ΕΞΟΔΟΥ» κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Πρόκειται για έναν αξιόλογο Ποιμενάρχη, άνθρωπο της πίστης, της προσευχής και της ταπείνωσης. Με τη γνήσια πνευματικότητά του, την απλότητά του και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία του Χριστού, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά του λαού των Κυθήρων.

Το ήθος και η στάση της ζωής του χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα και σταθερότητα στην Ορθόδοξη Πίστη. Ο λόγος του, είναι πάντα επίκαιρος και ουσιαστικός. Το έργο του στα νησιά των Κυθήρων και Αντικυθήρων αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και θυσιαστικής αγάπης.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι και ο (εφησυχάζων) Μητροπολίτης Αντινόης (του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) κ.κ. Παντελεήμων, πρώτος απ’ όλους τους ιεράρχες, είχε σπεύσει και προσυπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της «ΕΞΟΔΟΥ».

Αλλά και από το Άγιον Όρος, τον φάρο της Ορθοδοξίας, πολλοί Καθηγούμενοι Μονών και Γέροντες προσυπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη, συντάχθηκαν με την Πανελλήνια Κίνηση της «ΕΞΟΔΟΥ» και ευλογούντες τους σκοπούς της, προσέθεσαν με το πνευματικό τους ανάστημα κύρος και βαθιά πνευματική διάσταση: Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Καρακάλλου, Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, Αρχιμανδρίτης Χαραλάμπης. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρχιμανδρίτης Νικόλαος.

Την ανάγκη ύπαρξης αυτής της Κίνησης, το μήνυμα και τις επιδιώξεις της ενστερνίστηκαν και άλλοι Γέροντες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Καθηγούμενος της ιστορικής Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου, Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σαραντόπουλος και συνεχιστής του έργου μεγάλων αναστημάτων της Ορθοδοξίας, όπως του Γέροντα Φιλόθεου Ζερβάκου και του Προηγουμένου Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου. Ο Ιερομόναχος Αρσένιος μετά της συνοδείας αυτού, από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον «Παναγούδα»,το γνωστό κελί του Αγίου Παϊσίου. Ο Μοναχός, Γέρων Γαβριήλ, από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον Οσίου Χριστοδούλου. Ο Μοναχός, Γέρων Παΐσιος, από το Ιερό Χιλανδαρινό Κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων (Αβερκαίων) καθώς επίσης και άλλα Μοναστήρια, ιερείς, μοναχοί, πνευματικοί άνθρωποι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλοι αυτοί «επαμυνόμενοι την δεσποσύνην» του ψηφιακού ολοκληρωτισμού έχουν καταθέσει την υπογραφή τους στην ιστοσελίδα https://eksodos.gr/index.php/el/ και έχουν δηλώσει τη στήριξη τους.

Η «ΕΞΟΔΟΣ» δεν αντιτίθεται στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά, ανθίσταται σθεναρώς στην ανεξέλεγκτη χρήση των ψηφιακών ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, που δύνανται να οδηγήσουν σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Όλοι εμείς που είμαστε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αυτής της Κίνησης εναργώς διευκρινίζουμε ότι δεν τοποθετούμεθα κατά της τεχνολογίας αλλά υπέρ της ελευθερίας του ανθρώπου. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόοδος πρέπει να είναι ευλογία κι όχι κατάρα, να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να τον μετατρέπει σε αντικείμενο επιτήρησης ή ελέγχου. Φρονούμε, λοιπόν, και υπερασπιζόμαστε αμετακίνητοι το αυτονόητο: Ο άνθρωπος δεν είναι αριθμός, αλλά εικόνα Θεού και επομένως αυτεξούσιος και ελεύθερος. Γι΄ αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η Ελλάδα, που υπήρξε το λίκνο της Ελευθερίας, θα υποκύψει συνειδητά στην καταστρατήγησή της και θα παραδώσει στους εκάστοτε «κλειδούχους» των δικαιωμάτων και ελευθεριών της την επιβίωσή της, το ίδιο το μέλλον της. Ούτε μπορούμε να επαναπαυόμεθα στις καθησυχαστικές ανακοινώσεις της διοικήσεως της Εκκλησίας, η οποία, όταν δεν σιωπά, όλο και συχνότερα συναγελάζεται συντασσομένη αναφανδόν τω Καίσαρι!

Γι΄ αυτό η στήριξη από Ιεράρχες και Αγιορείτες σηματοδοτεί ένα νέο πνευματικό μέτωπο ενότητας, που ξεπερνά πολιτικές ή ιδεολογικές γραμμές. Στέλνει το μήνυμα ότι, σε καιρούς αβεβαιότητας, αιωνόβιες αξίες μπορούν ακόμη να ενώσουν τους Έλληνες.

Η Πανελλήνια Κίνηση «ΕΞΟΔΟΣ» και το ενωτικό της μήνυμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα υπερκομματικό, ενωτικό μέτωπο όλων των Ελλήνων που αντιτίθενται στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό.

Η ιδρυτική της διακήρυξη περιλαμβάνει:

Απόρριψη κάθε υποχρεωτικής χρήσης του ΠΑ και της ψηφιακής ταυτότητας.

Αίτημα προς την Κυβέρνηση για εναλλακτικές μορφές ταυτοποίησης.

Συμπαράταξη με κάθε πολίτη που θέλει να διαφυλάξει την ελευθερία και την πνευματική του ταυτότητα.

Η Πανελλήνια Κίνηση «ΕΞΟΔΟΣ» αναδεικνύεται ως φωνή που θέτει στο επίκεντρο όχι μόνο την πολιτική και νομική διάσταση του ζητήματος αλλά και την ανθρωπολογική και πνευματική.

Απευθύνουμε σε όλους τους Έλληνες ένα ιστορικό κάλεσμα για ενότητα και αντίσταση ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις ή κομματικές ταυτότητες. Επιτέλους, ενωμένοι, ας αγωνισθούμε υπέρ των κατοχυρωμένων με αίμα ελευθεριών και δικαιωμάτων μας. Είναι θέμα πνευματικής αξιοπρέπειας και προσωπικής ευθύνης όχι μόνο για το παρόν το δικό μας αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας.

Βασικοί στόχοι μας εἶναι:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του λαού για τους κινδύνους ελέγχου και απώλειας των ελευθεριών μας από τον υποχρεωτικό ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και εν προκειμένω από την ψηφιακή ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Οργάνωση μαζικής αντίστασης κατά της υποχρεωτικής επιβολής τους, προβάλλοντας τη δίκαιη άρνηση και αντίρρησή μας διά συλλογής υπογραφών και άλλων υπεύθυνων δράσεων. Αντιπροσώπευση όλων όσοι θα συστρατευθούν με την Κίνησή μας ενώπιον κρατικών αρχών για την υποβολή του αιτήματος να αποσυρθεί επί του παρόντος η υποχρεωτική απονομή και χρήση του προσωπικού αριθμού ως μόνου μέσου ταυτοποίησης στον δημόσιο τομέα και για να παραμείνει η δυνατότητα ταυτοποίησης με τους τομεακούς κωδικούς που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε.

Διοικούσα επιτροπή:

Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου, πρ. Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου Πρωτ. Ιωάννης Φωτόπουλος, εφημ. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αττικής Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου Γεώργιος Αποστολάκης, ε.τ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Χαράλαμπος Άνδραλης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Φώτιος Πάλλας, εκπαιδευτικός φιλόλογος

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κίνησης «ΕΞΟΔΟΣ»

https://eksodos.gr/index.php/el/