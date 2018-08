Μηνιγγίτιδα: Η σημασία του εμβολιασμού των εφήβων

Περισσότερα για τη μετάδοση και τα μέτρα προστασίας που αφορούν στους εφήβους, αναφέρει η Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Άρτεμις Κ. Τσίτσικα(*), η οποία γνωρίζει σε βάθος αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα υγείας: «Η μηνιγγίτιδα αποτελεί αιφνίδια λοίμωξη και τον χειρότερο εφιάλτη του ιατρού και του γονέα. Έχει απρόβλεπτη έναρξη, ενώ μπορεί να σημειωθεί ακόμη και θάνατος σε 24 έως 48 ώρες από την αρχική εκδήλωση των συμπτωμάτων, σε ένα κατά τα άλλα απόλυτα υγιές άτομο. Επιπλέον, για τους επιζώντες, η νόσος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία (απώλεια της ακοής, ακρωτηριασμό, ουλές στο δέρμα, επιληπτικές κρίσεις / σπασμούς)».

Πώς μεταδίδεται η νόσος;

Σύμφωνα με την Άρτεμις Κ. Τσίτσικα η αιτία της μικροβιακής μηνιγγίτιδας είναι το μικρόβιο Neisseriameningitidis (μηνιγγιτιδόκοκκος), που προσβάλλει μόνο τους ανθρώπους, βρίσκεται στο πίσω μέρος της μύτης και του στόματος και δεν ζει ελεύθερο στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος αποτελεί τη μόνη πηγή μετάδοσης και το βακτήριο μεταδίδεται εύκολα από άτομο σε άτομο είτε μέσω της αναπνευστικής οδού (σταγονίδια: Βήχας, πτάρνισμα, ομιλία, φιλί), είτε με την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και σίελο (άμεση επαφή: Κουτάλι, πιρούνι, ποτήρι, οδοντόβουρτσα κλπ).

Ο ρόλος των φορέων στην εξάπλωση της νόσου

«Ο ρινοφάρυγγας των περισσοτέρων ατόμων αποικίζεται σε κάποια στιγμή της ζωής από τον μηνιγγιτιδόκοκκο, χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα (ασυμπτωματικοί φορείς). Τα ποσοστά φορείας είναι υψηλότερα σε πληθυσμούς εφήβων και ενηλίκων νεαρής ηλικίας. Η φορεία ενισχύεται σε συνθήκες συνωστισμού ή κλειστές κοινωνικές ομάδες, όπως οι μαθητικές ή φοιτητικές εστίες και τα στρατόπεδα. Οι νέοι είναι επίσης φορείς του μικροβίου (8-10%) και μπορούν να το μεταδώσουν σε ευάλωτες ομάδες όπως τα βρέφη και οι υπερήλικες που μπορεί να νοσήσουν» σημειώνει η Άρτεμις Κ. Τσίτσικα σχετικά με το πώς οι έφηβοι μπορούν να συμβάλλουν στην εξάπλωση της νόσου.

Τρόποι προστασίας των εφήβων

Η πρόληψη είναι ιδιαιτέρως σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά και να μειωθούν τόσο τα κρούσματα όσο και οι θάνατοι που προκαλούνται από τη νόσο. Ο εμβολιασμός των εφήβων είναι απαραίτητος για να αποτραπεί η εξάπλωσή της και πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση γονέων και παιδιάτρων, με τη χρήση των δύο διαθέσιμων εμβολίων, Bexsero και Trumenba.

Ο επαρκής αερισμός των χώρων, το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, η απομόνωση του ασθενούς έως και 48 ώρες μετά την έναρξη θεραπείας, η χρήση μάσκας σε ιατρούς και νοσηλευτές και η χορήγηση αντιβίωσης στα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον άρρωστο είναι συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που σημειωθεί κάποιο κρούσμα.

«Δεν συνιστάται κλείσιμο των σχολείων και απολύμανση των χώρων, καθώς το μικρόβιο επιβιώνει για ελάχιστο χρόνο στο εξωτερικό περιβάλλον, παρά την επιμονή των ειδικών το τελευταίο μέτρο συνεχίζεται να εφαρμόζεται στη χώρα μας» ολοκληρώνει η Άρτεμις Κ. Τσίτσικα.

Το θέμα της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου και οι εμβολιασμοί των εφήβων συζητήθηκε στο 11ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Υγείας – 11th State of the Art Adolescent Health Course, στις 20-21 Απριλίου 2018, στο Ζάππειο Μέγαρο. Το Συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή 500 συνέδρων και εξαιρετική ποιοτική αξιολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.youth–health.gr

(*) Άρτεμις Κ. Τσίτσικα,

Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής,

Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)

Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού»