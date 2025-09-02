Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και χαρά, τελέστηκε το μυστήριο της βάφτισης της μικρής Μαρίας-Παϊσίας, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία. Οι γονείς της, Βασίλης Ζαφειρόπουλος και Ειριάννα Λάρδα, έζησαν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Τη μικρή νεοφώτιστη κράτησαν στην αγκαλιά τους οι νονές της, Όλγα Μαντά και Σοφία Μαντά, οι οποίες της χάρισαν το όνομά της και την ευλογία τους για μια ζωή φωτεινή και γεμάτη υγεία. Η μικρή Μαρία-Παϊσία, ήρεμη και χαμογελαστή τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Η βάφτιση της Μαρίας-Παϊσίας ήταν μια γιορτή αγάπης, με στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους γονείς, τους νονούς, αλλά και σε όλους τους παρευρισκόμενους. Η μέρα είχε χρώμα, μουσική και χαμόγελα.

Η βάφτιση ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη οικογενειακή αγκαλιά και τη μικρή πρωταγωνίστρια να μοιράζει χαμόγελα σε όλους. Μια μέρα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γεμάτη αγάπη, ευλογία και ευχές για ένα λαμπρό μέλλον.

Ο στολισμός από τη Marina Mpomponierre με τις μπαλονοσυνθέσεις, τα λουλούδια και τις παστέλ λεπτομέρειες δημιούργησε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Το τραπέζι με τα γλυκά γέμισε με λαχταριστές δημιουργίες από τη Μέλισσα, ενώ το παγωτό του Μάρκος δροσίσε μικρούς και μεγάλους.

Η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση από την ομάδα Blank Kanvas και το smiletobooth αποτύπωσαν κάθε στιγμή – από το χαμόγελο της μικρής μέχρι τη συγκίνηση των γονιών και τα γέλια των καλεσμένων. Ένα πολύτιμο άλμπουμ αναμνήσεων που θα συνοδεύει τη μικρή Μαρία-Παϊσία σε όλη της τη ζωή.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζήσει η νεοφώτιστη. Να είναι η ζωή της γεμάτη χαρές, όνειρα που πραγματοποιούνται και στιγμές που μένουν αξέχαστες.