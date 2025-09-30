Στην καρδιά της πόλης, ανάμεσα σε πλακόστρωτα σοκάκια και γραφικά καφέ, δοκιμάσαμε το απόλυτο γαλλικό επιδόρπιο: crème brûlée.

Η στιγμή που σπας με το κουτάλι την καραμελωμένη επιφάνεια και βουτάς στην κρεμώδη βανίλια από κάτω, είναι από μόνη της μια εμπειρία. Σαν να χωρίζεις στα δύο μια μικρή απόλαυση που συνδυάζει τραγανότητα και βελούδινη γεύση.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το βρίσκεις εύκολα· τουλάχιστον στο κέντρο του Στρασβούργου χρειάστηκε να ψάξουμε αρκετά καφέ για να το εντοπίσουμε. Όμως άξιζε τον κόπο, γιατί μιας και βρεθήκαμε στη Γαλλία, δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να δοκιμάσουμε το πιο εμβληματικό της γλυκό.

Το Στρασβούργο είναι γεμάτο γεύσεις, εικόνες και ατμόσφαιρα που σε κάνουν να νιώθεις πως ζεις μέσα σε καρτ ποστάλ. Και το crème brûlée ήρθε να προσθέσει τη δική του υπογραφή σε αυτή τη γλυκιά ανάμνηση.

πηγή:https://travelview.gr/mia-mikri-glykia-stasi-sto-strasvourgo/