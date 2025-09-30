Αν ψάχνεις έμπνευση για το φθινόπωρο, αυτά τα 8 looks είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσεις.

Το London Fashion Week, όπως και όλες οι εβδομάδες μόδας δεν είναι μόνο οι πασαρέλες. Είναι κι αυτός ο ζωντανός, απρόβλεπτος κόσμος έξω από τα shows, εκεί όπου η μόδα παίρνει τους δρόμους και αποκτά χαρακτήρα. Φέτος, το street style του Λονδίνου ήταν γεμάτο γνώριμες εικόνες, με ανανεωμένες ιδέες και σύνολα που συνδυάζουν άνεση, statement κομμάτια και το διαχρονικό βρετανικό στυλ.

Εμείς ξεχωρίσαμε 7 street style looks που δεν είναι απλώς τάσεις, είναι εμφανίσεις που αξίζει να «κρατήσουμε» και να υιοθετήσουμε πολύ εύκολα:

1. Wide leg pants με ιδιαίτερο print και λευκό πουκάμισο

Οι παντελόνες με φαρδιά γραμμή – ευτυχώς – δεν φεύγουν τόσο εύκολα από το επίκεντρο. Ετσι και φέτος τις είδαμε με έντονα prints, γεωμετρικά μοτίβα και pop αποχρώσεις, ήδη από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάχης. Στο Λονδίνο, που το στυλ είναι πιο κλασικό και οι extravagant εμφανίσεις περιορίζονται σε statement κομμάτια είδαμε απαλά print σε παντελόνες. Τι κρατάμε; Το combo με το λευκό, κλασικό πουκάμισο, που δημιουργούν το τέλειο ισοζύγιο ανάμεσα στο statement και το διαχρονικό. Ένα look που φοριέται από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ με τα κατάλληλα αξεσουάρ.

2. Το κλασικό trench coat σε long version

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το Λονδίνο το trench coat. Φέτος, ήρθε το είδαμε σε πολύ oversized εκδοχές, που φτάνουν σχεδόν μέχρι τον αστράγαλο. Η κλασική μπεζ απόχωση ήταν και πάλι στο επίκεντρο. Το trench coat γίνεται πιο θεατρικό αλλά παραμένει πρακτικό. Ιδανικό φθινοπωρινό κομμάτι για layering και για τις ασταθείς καιρικές συνθήκες της πόλης.

Πηγή: Francesca Babbi/launchmetrics.com/spotlight Πηγή: Francesca Babbi/launchmetrics.com/spotlight 01 02

3. Leather jacket με φούστα

Το δερμάτινο jacket αποκτά νέο ρόλο, όταν συνδυάζεται με φούστα και πιο girly pieces. Mini, midi ή ακόμα και maxi. Το mix υφών και στυλ δημιουργεί ένα look που είναι ταυτόχρονα δυναμικό και θηλυκό. Ιδανικό με chunky boots, αλλά και με πιο κομψές μπαλαρίνες για μια updated εκδοχή του rock chic.

4. A-line midi skirt

Η A-line φούστα σε μήκος midi κυριάρχησε στους δρόμους του Λονδίνου. Θυμίζει μια retro αισθητική, αλλά ανανεώνεται μέσα από υλικά όπως denim, δέρμα ή ακόμα και μεταξωτά prints. Συνδυάζεται τέλεια με ψηλόμεσα tops, σακάκια ή και απλά t-shirts για effortless chic αποτέλεσμα.

5. Τα μεσάτα σακάκια

Η τάση του power dressing επιστρέφει, αλλά με πιο soft και κομψή προσέγγιση. Τα μεσάτα σακάκια, είτε σε μονόχρωμες είτε σε καρό εκδοχές, αναδεικνύουν τη σιλουέτα και φοριούνται τόσο με παντελόνια όσο και με φούστες. Extra tip: φόρεσέ το με ζώνη για πιο έντονο hourglass αποτέλεσμα.

6. Τα crop πουκάμισα

Τα crop shirts είναι η απάντηση της μόδας στο καλοκαιρινό layering. Είτε με ψηλόμεσο τζιν, είτε με φούστα, είτε πάνω από ένα tank top, προσθέτουν casual cool vibes. Είδαμε πολλές εκδοχές στο Λονδίνο, από ανδρόγυνες γραμμές με γραβάτες μέχρι πιο girly cropped πουκάμισα με φουσκωτά μανίκια.

7. Denim on denim

Το denim on denim είναι τολμηρό, αλλά επιστρέφει πιο στιλάτο από ποτέ. Συνδυασμοί από denim σακάκια, πουκάμισα, jackets με παντελόνια ή φούστες στην ίδια απόχρωση του τζιν, δημιουργούν μια μοντέρνα μονοχρωμία. Το είδαμε με western πινελιές, oversized κομμάτια και τολμηρά αξεσουάρ.

Bonus Look: Mini φούστα με cowboy boots

Το πιο playful combo της εβδομάδας και όλης της φθινοπωρινήσ σεζόν, είναι η mini φούστα με cowboy boots. Ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο girlie και στο wild west, και αποδεικνύει ότι το Λονδίνο ξέρει πώς να παίζει με τους κανόνες της μόδας χωρίς να τους παίρνει πολύ στα σοβαρά.

Φέτος, το street style στους δρόμους του Λονδίνου απέδειξε ότι η μόδα μπορεί να είναι άνετη, τολμηρή και καθημερινή, και συνυπάρχουν όλα μαζί. Αν ψάχνεις για έμπνευση για το φθινόπωρο, αυτά τα 7 looks είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσεις.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/fashionweek/story/311746/london-fashion-week-8-street-style-looks-gia-to-fthinoporo-pou-tha-kratisoume