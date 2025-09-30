Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά , ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Αυτή την ώρα φέρεται να αγνοείται ένα άτομο 53 ετών, ενώ οι διασώστες της ΕΜΑΚ, κατεβαίνουν στην σπηλιά για τον εντοπισμό του.

